Eurocup Keine Rechenspiele im Eurocup

Ulm / Von Sebastian Schmid

Thorsten Leibenath hat sich die Arbeit gespart, alle Szenarien durchzurechnen, die im Eurocup noch für sein Team möglich sind. Schlichtweg, weil die Situation sich für ihn einfach darstellt. Heute Abend muss ein Sieg gegen Andorra her, danach sieht man weiter. „Was ich weiß, ist, dass wir unsere Chancen am besten wahren, wenn wir gegen Andorra gewinnen – und das ist unser Ziel.“ Gelingt in der Ratiopharm-Arena (18.30/Telekom Sport) ein Erfolg, können die Ulmer auf jeden Fall nicht ausscheiden.

Ob seine Mannschaft, die aktuell Letzter der Gruppe A ist, mit zwei Erfolgen sicher in die zweite Gruppenphase steht, weiß der 43-Jährige nicht. „Warum soll ich mir jetzt schon Gedanken machen, was mit einem Sieg nächste Woche in Brescia möglich ist. Das wäre der zweite Schritt vor dem ersten“, erklärt er. Leibenath will, dass sich sein Team ganz auf die Heimaufgabe gegen den spanischen Erstligisten konzentriert.

Die Konstellation vor den letzten zwei Spielen ist komplizierter. Ulm ist zwar Letzter, hat aber selbst im Fall einer heutigen Niederlage noch Chancen auf das Weiterkommen. Dazu dürfen aber Galatasaray Istanbul und Roter Stern Belgrad morgen nicht gewinnen. Bis auf Spitzenreiter Monaco ist aber auch noch kein Team sicher weiter. So eng geht es in keiner anderen Eurocup-Gruppe zu. Für Leibenath ein Beleg, dass Ratiopharm Ulm die schwierigste aller Vorrundengruppen erwischt hat.

Allerdings müssen sich er und seine Spieler an die eigene Nase fassen, dass es für sie nicht besser aussieht. Vor allem in den beiden zurückliegenden Auswärts­spielen haben sie zwei große Siegchancen liegen lassen. In Istanbul war das Ratiopharm-Team die schlechtere von zwei schlechten Mannschaft, in Monaco führten die Gäste trotz vier wichtiger Ausfälle bis kurz vor Schluss und warfen dann den Sieg weg.

Gegen das Team aus dem Zwergstaat wartet auf Ulm eine schwere Aufgabe. Leibenath hat beim Gegner gleich elf Akteure im Kader ausgemacht, die er als Schlüsselspieler bezeichnen würde: „Jeder von ihnen ist für 20 Punkte in einem Spiel gut.“ Dass die Mannschaft von Trainer Ibon Navarro über reichlich Qualität verfügt, mussten nicht nur die Ulmer bei der 95:103-Niederlage erfahren, sondern auch Euroleague-Sieger Real Madrid, der Andorra unterlag. Momentan liegen die Gäste, die verhalten die Saison gestartet sind, sich dann aber gesteigert haben, in der spanischen Liga ACB auf Rang zehn.

Das kommt den Ulmern bekannt vor. Auch sie sind Zehnter und haben sich zuletzt stabiler als zu Saisonbeginn präsentiert. Deshalb erwartet Andorras Trainer auch „ein wichtiges und schwieriges Spiel für beide Teams“.