Basketball Keine Panik bei der Orange Academy

Ulm/Elchingen / seb

Die Basketball-Talente der Orange Academy haben ein paar bittere Tage hinter sich. Zwei Spiele in der Pro B jeweils in der letzten Sekunde zu verlieren, nachdem man lange Zeit wie der sichere Sieger aussah, ist schlichtweg sch...ade. „Das war natürlich frustrierend“, ärgert sich Trainer Danny Jansson noch immer über die verpassten Siegchancen, bei denen sich seine Spieler „durch eine schlechte Phase im letzten Viertel selbst ins Bein geschossen haben“.

Von einer mentalen Krise will der finnische Coach aber nichts wissen: „Deswegen werden wir jetzt nicht in Panik verfallen, sondern weiterhin von Spiel zu Spiel denken. Die Jungs müssen lernen, mit so einer Situation umzugehen und die beiden Spiele hinter sich zu lassen.“

Gefährliches Bayern-Duo

Ob ihnen das gelingt, zeigt sich morgen im Rückspiel bei Bayern München II (14 Uhr). Ähnlich wie in den beiden zurückliegenden Partien lief es im Hinspiel gegen die Bundesliga-Reserve des deutschen Meisters ab. Die Orange Academy hielt lange Zeit die Partie offen, verlor dann aber am Ende die Konzentration und damit auch das Spiel mit 57:67. Um eine Wiederholung zu verhindern, fordert Jansson von seinem Team, die Konzentration über 40 Minuten lang hoch zu halten und sich keine Schwächephase zu leisten. Dabei gilt es, vor allem Rijad Avdic, der im Hinspiel eine starke Leistung bot, und Nelson Weidemann in Schach zu halten.

Auch für die Elchinger Basketballer geht es morgen gegen einen Gegner, der das Hinspiel gewonnen hat. Von Rachegedanken ist bei Dario Jerkic vor dem Heimspiel gegen Coburg trotz der 64:69-Hinspielniederlage allerdings keine Spur. „Die Jungs waren ja damals nicht schuld, sondern die Schiedsrichter“, stellt der Elche-Sportdirektor klar: „Unsere Jungs haben dabei alles gegeben.“

In das Heimspiel (19 Uhr) geht das Team von Trainer Pere Vucica allerdings personell geschwächt. Marin Petric fällt wegen einer Verletzung sicher aus und wird auch bis in den Januar hinein nicht spielen können. Bei Stefan Fekete (Grippe) besteht zumindest noch Hoffnung, dass er bis zum Sprungball halbwegs fit wird, so dass er ein paar Minuten mitwirken kann. „Er bekommt einen Vitamincocktail“, berichtet Jerkic.

Die Partie gegen Coburg ist übrigens Teil der Ulmer Sportwoche. Ob sich das bei der Zuschauerzahl bemerkbar macht, weiß Jerkic im Vorfeld noch nicht. Er ist sich aber sicher, dass seine Spieler sich auch dieses Mal in der Brühlhalle auf ihr Stammpublikum verlassen können.