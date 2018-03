Ratiopharm Ulm Katin Reinhardt verstärkt Backcourt

Ulm / swp

Ratiopharm Ulm hat sich den 24-jährigen Amerikaner Katin Reinhardt ins Team geholt. Er ist als Shooting Guard und Small Forward einsetzbar.

Katin Reinhardt wechselt aus Bosnien zu Ratiopharm Ulm. Das hat der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der 24-jährigen Amerikaner ist als Shooting Guard und Small Forward einsetzbar. „Die Energie, die Katin an beiden Enden des Feldes aufs Parkett bringt, gefällt mir“, sagt Head Coach Thorsten Leibenath. „Darüber hinaus wird er uns durch seine Wurfqualitäten helfen, das Feld breit zu machen.“

Zur Person

Position: Shooting Guard

Nationalität: USA

Geboren: 21. August 1993

Größe: 1,98 Meter

Gewicht: 95 Kilogramm

Bisherige Teams: University of Nevada (NCAA, 2012/2013), University of Southern California (NCAA, 2014-16), Marquette University (NCAA, 2016/17), Dzukija Alytus (LTU, 2017/18), BC Igokea (BIH, 2018).

Größte Erfolge: Reinhardt ist erst der zweite Spieler der College-Historie, der mit drei Unis am NCAA Tournament (2013, 2016, 2017) teilnahm, Bosnischer Pokalsieger (2018).