Pro A Kampfgeist bleibt unbelohnt

Im Spiel der beiden Letztplatzierten war ein Sieg für die Pro-A-Basketballer der Orange Academy gegen die Baunach Young Pikes Pflicht. Allerdings musste das Team von Headcoach Danny Jansson eine 90:92-Pleite nach Verlängerung hinnehmen und kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

Die Ulmer starteten konzentriert ins erste Viertel in der heimischen Kuhberghalle. Doch die Gäste aus Baunach fingen sich und kamen auf 19:25 heran. Im folgenden Viertel begann die Aufholjagd der Baunach Young Pikes. Mithilfe von Louis Olinde, der am Ende bester Werfer mit 29 Punkten war, gingen die Gäste aus Franken mit 44:38 in die Halbzeit.

Auch im dritten Viertel lief das Team von Headcoach Danny Jansson dem Rückstand hinterher, der sich auf zehn Zähler vergrößerte, 57:67. Doch im Schlussviertel drehten die Ulmer noch einmal auf. Angeführt von David Krämer, der mit 24 Punkten Ulms bester Werfer war, schraubte die Orange Academy die Intensität sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung nach oben. Sie zwangen die Baunacher zu schweren Würfen und holten drei Minuten vor Ende des Spiels mit 74:73 die erneute Führung.

Ein kleines Quäntchen Hoffnung

20 Sekunden vor Ende des Spiels lag Ulm mit 80:82 zurück. Krämer hatte die Chance, das Spiel zu entscheiden, doch der Ball verfehlte sein Ziel, fiel aber Till Pape in die Hände, der gefoult wurde. Pape behielt die Nerven und verwandelte beide Freiwürfe zum Ausgleich.

Baunach zog in der Overtime dank eines Dreiers von William McDowell-White schnell davon und sicherte sich schließlich den hart umkämpften 92:90-Erfolg.

„Die Niederlage ist heute extrem ärgerlich“, sagte Joschka Ferner: „Doch wir haben noch eine Chance, in der Liga zu bleiben.“ Dafür müssten die beiden Teams aus Baunach und Ehingen-Urspring, die jeweils einen Sieg mehr als Ulm auf dem Konto haben, ihre letzten beiden Partien verlieren. „Um den direkten Dreier-Vergleich zu gewinnen, müssen wir dafür zweimal siegen“, meinte Coach Jansson.

Krämer 24 Punkte, Ferner 23, Pongo 15.