Jugendbasketball Jugendspiele als echte Scharfmacher

Crailsheim / Michael Wiedmann

Auf die Basketballfans in und um Crailsheim wartet ein grandioser Sonntag. Alle drei Bundesligateams der Merlins spielen vor heimischer Kulisse. Los geht es im Wohnzimmer Hakro-Arena in Crailsheim mit den Partien der Jung-Zauberer in der U-16-Bundesliga (11 Uhr) sowie der U 19 (13.30 Uhr) in der Nachwuchs-Bundesliga. Abschließend steigt in der Arena Hohenlohe in Ilshofen das Pro-A-Spitzenspiel gegen die PS Karlsruhe Lions (siehe Artikel nebenan). Von Anfang bis Ende dabei sein lohnt sich: An der Merlins-Bar in der Hakro-Arena gibt es so lange der Vorrat reicht Verzehrgutscheine für das Spiel am Abend in Ilshofen abzugreifen.

Der Gegner der U-16-Jungs heißt BBU Allgäu/Memmingen und ist das neueste von gleich mehreren Nachwuchsteams aus dem Umfeld von BBL-Klub Ratiopharm Ulm. Das Hinspiel gegen die Allgäuer haben die Crailsheimer noch bestens im Gedächtnis – Mitte November kassierte man dort die bis dato letzte Niederlage, ehe eine beeindruckende Siegesserie von inzwischen neun Erfolgen hintereinander ihren Lauf nahm. „Wir wollen natürlich den zehnten Sieg in Folge, um die Runde mit einem weiteren Erfolg abzuschließen“, schaut Headcoach Marko Stankovic voraus.

Topduell gegen Chemnitz

In der U-19-Bundesliga wartet auf die Merlins eine schwere Aufgabe. Mit der Niners-Academy Chemnitz kommt der Tabellenzweite in die Hakro-Arena nach Crailsheim. Etwas überraschend mussten die Sachsen am vergangenen Spieltag eine Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Bayreuth hinnehmen und den Abstand zu Spitzenreiter Nürnberg endgültig abreißen lassen. Um die komfortable Ausgangssituation als Tabellenzweiter weiter zu verteidigen, werden die Chemnitzer aber alles daran setzen, das Hinspielergebnis zu wiederholen. Im November hatten die Merlins mit 75:88 bei den Niners verloren. Wollen die Crailsheimer die Play-off-Chance wahren, brauchen sie jeden Punkt, auch gegen einen Topgegner wie Chemnitz.

Ein Schlüssel zum Erfolg wird es sicherlich sein, den Wirkungsradius des Chemnitzer Topduos einzuschränken. Arne Wendler und Aaron Kayser gehören fest zum Pro-A-Kader der Niners in der zweiten Bundesliga und bringen eine für die Nachwuchs-Bundesliga immense Qualität auf das Parkett. Wendler legt 13,4 Punkte pro Partie auf, Kayser bringt es im Saisonschnitt sogar auf ein Double-Double mit 18,9 Punkten und 10,3 Rebounds.