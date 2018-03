Basketball Jetzt gilt’s, Platz 4 zu halten

Crailsheim / Michael Wiedmann

Im Rennen um die Play-offs in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) setzten sich die Merlins gegen den Tabellenzweiten aus Chemnitz mit 89:84 durch.

Nach dem Spieltag vor einer Woche in der U-19-Bundesliga waren die Kandidaten für die Play-off-Ränge in der Hauptrunden-Gruppe 3 noch enger zusammengerückt, weil den Merlins ein wichtiger Sieg in Würzburg gelungen war, während der viertplatzierte MBC gegen Jena den Kürzeren gezogen hatte.

Nun bekamen es die drei Kontrahenten um den heiß ersehnten vierten Platz, der noch die Qualifikation zu den Play-offs bedeutet, mit den drei Topteams der Gruppe zu tun. Die Merlins empfingen die bis dato zweitplatzierten Chemnitzer mit ihrem Top-Duo Arne Wendler und Aaron Kayser. Die beiden Topscorer waren erwartungsgemäß an Bord, nachdem das Pro-A-Team der Niners Chemnitz bereits am Samstag gespielt hatte. Allerdings fehlte mit dem drittbesten Werfer des Teams, Leon Hoppe, ein wichtiger Faktor im Spiel der Gäste. Eine Lücke, die Kai Buchmann und sein Team nutzen wollten und dies auch taten. Ein starkes Auftaktviertel legte den Grundstein für den späteren Erfolg. Mit 27:19 hatten sich die Zauberer auf dem heimischen Parkett nach zehn Minuten abgesetzt und verteidigten diese Führung fortan. Zwar kamen die Sachsen noch minimal näher, doch die Merlins konnten die Viertel 2 bis 4 allesamt nahezu ausgeglichen gestalten und somit einen verdienten 89:84-Erfolg einfahren.

Gekrönt wurde die Freude über den eigenen Sieg noch durch die Resultate der Konkurrenz: Der MBC schaffte es zwar, die überragenden und noch ungeschlagenen Nürnberger in die Verlängerung zu zwingen, unterlag dort aber dann dem Favoriten. In Jena machte es der Nachwuchs den Großen nicht nach. Während Science City in der BBL den deutschen Meister Brose Bamberg aus der Halle fegte, sorgte das ­NBBL-Team aus Breitengüßbach für die kleine Revanche und gewann mit 102:63 in Thüringen.

Drei Spieltage vor Ende der Runde schoben sich die Merlins somit auf den vierten Tabellenplatz und wollen diesen nun verteidigen. „Wir werden auch in Breitengüßbach auf Sieg spielen und wollen die Überraschung schaffen, als Qualifikationsteam in die Play-offs einzuziehen“, erklärt Buchmann und erinnert daran, dass sich die Merlins in ihrer allerersten Saison in der U-19-Bundesliga befinden. Auch deshalb gehen die Zauberer trotz inzwischen sieben Siegen als Außenseiter ins Spiel beim Bamberger Nachwuchs (Sonntag, 15 Uhr).