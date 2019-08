Mutig, offen, offensiv: Jaka Lakovic, der neue Ulmer Basketball-Trainer, denkt nicht nur an Siege, sondern auch an gute Perspektiven. Der Bitte, sich selbst mit möglichst wenig Worten zu beschreiben, ist nicht so einfach nachzukommen. Da schwankt man zwischen Lobhudelei und pessimistischer Charakterstudie.Jaka Lakovic hat damit weniger Probleme. Der neue Ulmer Basketball-Trainer macht es kurz und schmerzlos: harter Arbeiter, Perf...