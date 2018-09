Basketball In der Pro B geht alles von vorne los

Elchingen/Ulm / Sebastian Schmid

Wie die Elchinger Basketballer ihr Hallendilemma lösen könnten, machen die Nürnberg Falcons vor. Der Pro-A-Ligist musste wegen Baumängeln aus seiner angestammten Spielstätte raus und zieht für die kommenden Jahre in eine mobile Halle um. 1800 Zuschauer passen hinein, also genügend, um die Lizenzauflage von 1500 Plätzen zu erfüllen. Allerdings ist diese Alternative teuer: Laut Nordbayern.de belaufen sich die Gesamtkosten der Aktion auf 750 000 Euro. In diesem Fall trägt jedoch die Stadt zu einem großen Teil die Kosten. „Wenn das so wie in Nürnberg funktioniert, bin ich dafür“, findet Elchingens Sportdirektor Dario Jerkic die Idee gar nicht schlecht. Plan A bleibt aber, gemeinsam mit der Gemeinde Elchingen eine Lösung zu finden, um die Brühlhalle Pro-A-tauglich zu machen.

Dass sich an den Zielen nichts geändert hat, ist für Jerkic der Hauptgrund, warum ein Großteil der Spieler trotz des nicht wahrgenommenen Aufstiegs geblieben ist. Lediglich Jere Vucica, der Sohn von Jerkics Trainer-Nachfolger Pero Vucica, Filmore Beck und Hayden Lescault haben den Klub verlassen. Für sie kamen Chaed Williams, Dennis Mavin, Marko Jurica und Calvin Oldham jr. Ob dieses Quartett qualitativ die Abgänge ersetzen kann, wird sich laut Jerkic in den ersten paar Spielen zeigen: „Wir hoffen es“ So lange das nicht klar ist, gelten die Playoffs als Saisonziel. Zumal auch noch nicht ganz klar ist, wie stark die Liga besetzt ist. Für Meistercoach Jerkic könnte sie etwas stärker als vergangene Saison geworden sein, was auch am Auftaktgegner liegt. Die RheinStars Köln, die heute um 19 Uhr in der Brühlhalle zu Gast sind, waren in der Pro A in der abgelaufenen Saison Vierter der Hauptrunde geworden, zogen sich aber nach dem Playoff-Aus im Viertelfinale aus der Liga zurück.

Abschied zu den Profis

Vor einem Neustart steht die Orange Academy. Nach dem Abstieg aus der Pro A muss Danny Jansson von vorne beginnen: „Wir haben jetzt eine ähnliche Situation wie vor vier Jahren.“ Spieler wie David Krämer, der nun fest zum Ulmer Bundesliga-Kader gehört, Joschka Ferner (Craislheim), Marcel Pongo (Nürnberg) und Björn Rohwer (Schalke 04) sind ihren Jugendjahren entwachsen. Oder wie es Jansson ausdrückt: „Sie haben an der Academy ihren Abschluss gemacht.“

Nun gilt es für den finnischen Coach, die Jahrgänge 1999/2000 zu entwickeln. „Für viele meine Spieler ist es das erste Jahr bei den Aktiven“, sagt Jansson, für den deshalb fest steht: „Wir sind der Außenseiter der Saison.“ Immerhin kennen sich die meisten Talente aus den Jugendteams. Mit Malik Kudic (Ludwigsburg) stieß nur ein externer Neuzugang zum Academy, die weiterhin auf einen Amerikaner verzichten.

Die Rolle des Anführers wird deshalb wie gehabt Nils Mittmann übernehmen. Der 39 Jahre alte Kapitän soll in seinem fünften Jahr mit seiner Erfahrung die junge Ulmer Rasselbande zum Klassenerhalt führen. Zum Saisonstart morgen empfägt die Jansson-Truppe Erfurt in der Kuhberghalle (17 Uhr). Der Klub tauschte nach dem Bundesliga-Abstieg mit den Artland Dragons die Lizenz und startet nun als Basketball Löwen in der Pro B einen Neuanfang.