Basketball Immer auf dem Gaspedal

Ilshofen / Viktor Taschner

So ganz war die Ilshofener Arena gestern Abend noch nicht in der Hand des Basketballs. Das ein oder andere gefiederte Tier hatte wohl keinen neuen Besitzer bei der Vogelbörse am Samstag gefunden, so dass es seine Runden unter dem Hallendach drehte. Aber die Zuschauer am Sonntagabend waren nicht wegen der Tiere da, vielmehr wollten sie beim Topspiel der zweiten Basketball-Bundesliga die Bälle in den Korb fliegen sehen. Und die Fans in der gut gefüllten Arena Hohenlohe wurden nicht enttäuscht.

Die Partie versprach ein Offensivspektakel, schließlich gehören beide Teams zu den Mannschaften, die die meisten Punkte in der Pro A erzielen. Und beide zeigten von Anfang an, warum das so ist. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste drückten aufs Tempo. Das erste Highlight ging auf das Konto des Duos Frank Turner und Sherman Gay, als Letzterer ein Zuspiel per Alley-Oop im Korb versenkte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Arena auf Betriebstemperatur. Aber die Karlsruher ließen davon nicht beeindrucken. Mit ihrer Athletik versuchten sie nach Rebounds oder Ballgewinnen die Fast-Breaks zu laufen oder immer wieder aggressiv zum Korb zu ziehen. Das Pick-and-Roll von Karlsruhes Point Guard Richard Williams mit seinen Teamkollegen klappte gut – wie über weite Strecken des Spiels. Die Merlins setzten nach Karlsruher Turnover auf das gleiche Rezept: mit viel Tempo die Schnellangriffe abschließen. Ansonsten setzten die Crailsheimer mehr auf Passspiel in der Offensive, wenn die Karlsruher rechtzeitig in der Defense standen. Kein Team schaffte es, sich in der Anfangsphase abzusetzen.

Nach fünf Minuten betrat Philipp Neumann zum ersten Mal das Feld. Der Center fügte sich bei seinem Heimdebüt mit einem Offensivrebound ein und verwandelte in der ersten Halbzeit zwei seiner drei Würfe. Am Ende des Spiels kam er auf acht Punkte bei seinem soliden ersten Einsatz vor heimischem Publikum. Dass er noch Eingewöhnungszeit braucht, zeigte der letzte Angriff der Crailsheimer im ersten Viertel. Mit ablaufender Spieluhr sollte Neumann einen Block an der Dreierlinie setzen, aber er schaute zu seinem Coach Tuomas Iisalo an die Seitenlinie, weil ihm der angesagte Spielzug nicht klar war. IIsalo zeigte cool auf die Stelle, wo er den Block setzen sollte. Martin Bogdanov traf mit einem Buzzer-Beater zum 26:21.

Karlsruhe holt auf

Durchgang zwei gehörte zunächst den Gästen, die auf 27:25 rankamen. Iisalo nahm eine Auszeit und brachte Turner und Gay aufs Feld zurück, was sich auszahlen sollte. Der Vorsprung wuchs wieder auf fünf Punkte an. Erst ließ Turner den Karlsruher Greene so stehen, dass der Badener auf dem Hosenboden landete. Im nächsten Angriff zog Sebastian Herrera mit einem Spin-Move unwiderstehlich für zwei Punkte zum Korb. (37:31). Der Tabellendritte aus Karlsruhe hielt aber weiter den Kontakt und blieb nur vier Zähler entfernt. Der letzte Angriff des zweiten Viertels gehörte wieder den Merlins. Zum Unwillen der Gästefans entschieden die Schiedsrichter bei einem Dreierversuch von Konrad Wysocki auf Foul. Der Routinier versenkte seine drei Freiwürfe zum 46:39-Pausenstand.

Den ersten größeren Vorsprung erspielten sich die Crailsheimer direkt nach der Pause. Einen wahren Dreierregen läuteten Turner, Herrera und Wysocki ein (55:39), wohingegen bei Karlsruhe in dieser Phase nichts in der Offensive gelang. Lions-Coach Michael Mai musste reagieren und in der Auszeit sein Team neu wachrütteln. Drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels hatten die Karlsruhe den Rückstand auf sieben Punkte (57:64) verkürzt. Zwei Minuten vor Viertelende waren es nur noch fünf (61:66). Nebenbei bemerkt: Tempo und Intensität der Begegnung blieben weiterhin hoch, ganz einem Spitzenspiel entsprechend. Mit drei Punkten Vorsprung gingen die Merlins ins Schlussviertel (68:65).

Halber Meter hinter Dreierlinie

Mit einem Dreier von Michael Jost und einem Dunking von Michael Cuffee erreichte die Stimmung in der Arena auf den Siedepunkt (78:67). Wieder drohte den Gäste das Spiel zu Beginn eines Viertels zu entgleiten. Lions-Coach Michael Mai sah sich gezwungen, wieder eine Auszeit zu nehmen. Die Crailsheimer ließen die Karlsruher nun aber nicht mehr entscheidend rankommen. Fünf Minuten später betrat Sebastian Herrera die große Bühne. Der chilenische Nationalspieler drehte nun richtig auf: Erst ein Dreier zum 80:71, dann ein weiterer zum 83:71 – und das sogar einen halben Meter hinter der Dreierlinie. Ein Fastbreak über Frank Turner nach einem leichten Ballverlust der Gäste brachte die Merlins rund drei Minuten vor Schluss 85:71 in Front. 96:86 für die Merlins zeigte die Tafel an, als sich die Zuschauer nach einem intensiven und temporeichen Spiel auf den Nachhauseweg machten.

„Beide Mannschaften haben das Gaspedal durchgetreten. Aber wenn zwei der drei schnellsten Offensiven der Liga gegeneinander spielen, konnte man das auch erwarten. Für die Zuschauer war das gute Unterhaltung. Insgesamt haben wir eine solide Leistung gezeigt. Wir hatten eine schwierige Phase nach unserem Lauf im dritten Viertel, als sie wieder herankamen. Am Ende haben wir es clever gemacht und sie auf Distanz gehalten“, resümierte Merlins-Coach Tuomas Iisalo.