Basketball 2. Bundesliga ProA Hungrig auf den nächsten Heimsieg

Von Helen Weible

Im Basketball lohnt sich eine nähere Betrachtung des Hinspiels häufig wenig. Denn im schnelllebigen Geschäft werden die Kader spätestens nach der Hälfte der Saison frisiert und neu in Schuss gebracht. Die einen Spieler gehen, die anderen kommen. So verhält es sich auch mit dem Team Ehingen Urspring und den UniBaskets Paderborn, die am morgigen Sonntag in der JVG-Halle aufeinander treffen. Der Zwölfte der 2. Basketball-Bundesliga ProA gastiert beim Vierzehnten. Sprungball ist um 17.30 Uhr. Das Spiel ist auch im kommentierten Livestream unter airtango.de zu verfolgen.

Die Mannschaften heute gleichen nicht mehr denen der Begegnung am siebten Spieltag Ende Oktober in Paderborn. Hier gingen die Rheinländer als Sieger vom Feld, aber nur knapp mit 74:70. Ehingens Trainer Domenik Reinboth meint auch, dass sich der Gegner verbessert habe. Die zwei internationalen Akteure, die sie im November dazu geholt haben, seien zwei „gute Athleten und starke Verteidiger“.

Physisch zugelegt

Der neuseeländische Flügelspieler Dion Prewster und der Big Man Ethan O’Day fügen sich in das Team gut ein, wenn auch die Konstanz bei den Paderbornern noch ausbleibt. Am zielsichersten ist aber vor allem der US-Aufbauspieler Devonte Brown und die meisten Korbvorlagen legt Dauerbrenner Maxi Kuhle auf – einer, der verwurzelt mit den UniBaskets ist. Eine Stärke der Paderborner ist wohl die Physis: Mit Morgan Grim habe das Team auf der Fünf laut Reinboth „den besten Spieler auf dieser Position“, und die beiden Großen Georg Voigtmann und Philip Daubner hätten sich ebenfalls deutlich gesteigert.

Das Rezept gegen diese Mannschaft kann nur sein: „Mit Vollgas rangehen“, so der 35-Jährige, der auch davor warnt, sich auf deren mieser Dreierquote auszuruhen. Geht es nach der ProA-Statistik treffen die Paderborner am schwächsten aus der Distanz, doch in den vergangenen Spielen sei auch hier eine Steigerung auszumachen gewesen.

Aber die vergangenen Wochen haben es gezeigt: Die Ehinger haben ein Vielfaches aus ihrem Leistungsvermögen gemacht und sorgen für Basketball-Genuss. Und auch rein zahlenmäßig können die Gäste da nicht mithalten. Davonte Lacy bleibt immer noch bester Werfer der Liga mit 17,7 Punkten. Was Kevin Yebo auf dem Feld reißt, muss man ja fast nicht mehr erwähnen. Aber der Gegner stellt fest, dass die 7,5 Rebounds pro Spiel von Yebo dem zweitbesten Wert in der Liga entsprechen. Ganz zu schweigen, welche Wirkung der BBL erfahrene Cha Cha Zazai auf das Ehinger Spiel hat. Mehr Struktur, mehr Ruhe – Zazai formte aus der Mannschaft in Kürze der Zeit ein Winnerteam. Derbysieg über Ulm, Auswärtssieg in Hamburg, jetzt soll es gegen Paderborn weitergehen.

Besserung bei Verletzten

Nicht dabei ist Jonathan Malu, der nach wie vor an einer Sprunggelenksverletzung laboriert und auf ungewisse Zeit ausfällt. Entwarnung gibt es beim Tabellen-14. aber bei den Blessuren hier und da, die Seger Bonifant, Bradley Hayes oder Basti Schmitt plagen. „Bei den Problemchen sieht es schon besser aus“, sagt Reinboth. Der Ehinger Revanche steht nichts mehr im Weg.