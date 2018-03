Basketball Heißer Cuffee und Freibier

Ilshofen / Joachim Mayershofer

Wenn die Arbeit des Tage getan ist und man dann feiern geht, nennt man das neudeutsch „Afterwork-Party“. Zu dieser hatten die Crailsheim Merlins gestern Abend ihre Fans eingeladen. Bis zum Beginn des Spiels gegen Paderborn gab es Freibier. Maskottchen Hutini und die Damen und Herren am Anschreibetisch hatten sich gelbe und weiße Bauarbeiterhelme aufgesetzt und dazu orange leuchtende Warnwesten angezogen. Ein Stoppschild in der Hand hätte an diesem Tag auch gut getan – um Sebastian Herrera zu bremsen, der sich nach etwas mehr als drei Minuten schon drei Fouls eingefangen hatte. Damit fiel der Arbeitstag des Shooting Guards der Merlins etwas kürzer als erwartet aus, weil ein Spieler nach fünf Fouls in einer Partie nicht mehr aufs Feld darf und Trainer Tuomas Iisalo dieses Risiko nicht allzu lange eingehen wollte. Knapp 17 Minuten spielte er aber trotzdem.

Einen nahezu perfekten Start in seinen Arbeitstag erwischte hingegen Michael Cuffee. Elf Punkte hatte der Forward nach zehn Minuten erzielt, er war bei drei von vier Dreierversuchen erfolgreich gewesen. Damit hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Merlins mit 13:2 in Führung gingen und das Viertel mit 27:21 für sich entschieden. Konrad Wysocki hatte mit einem Dreier mit der Sirene den Deckel auf den ersten Abschnitt gemacht.

Auszeiten zeigen Wirkung

Ins zweite Viertel kamen die Hausherren besser (38:25), ließen dann aber nach Iisalos Geschmack zu viele gegnerische Punkte zu, weshalb der Coach nach knapp vier Minuten und beim Stand von 38:29 die Auszeit nahm. Diese zahlte sich aus, zogen die Crailsheimer Basketballer doch auf 47:29 davon. Wenig später kassierte Center Philipp Neumann sein viertes Foul an diesem Tag. Auch sein Arbeitstag wurde damit deutlich verkürzt. Seine Kollegen blieben fokussiert und bauten den Vorsprung bei noch 100 Sekunden zu spielen auf 23 Punkte aus (55:32). Und wie sollte es anders sein an diesem Tag – das letzte Wort im zweiten Viertel hatte Michael Cuffee, der mit der Schlusssirene auf 64:38 erhöhte und beide Teams damit in die Halbzeitpause schickte. 19 Zähler standen nach 20 Minuten für das Muskelpaket zu Buche. Von seinen acht Versuchen war nur ein Dreier nicht durch den Ring gerauscht. Auch Chase Griffin hatte ein heißes Händchen und kam auf 16 Punkte zur Halbzeit. Treffsicherster Gast war Georg Voigtmann mit zehn Zählern.

„Wir haben offensiv nahtlos an die guten Leistungen der vergangenen Spiele angeknüpft. Wenn man schnell Zeichen setzt und in Führung geht, dann ist es für eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte schwer, wieder ins Spiel zurückzukommen“, sagte Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Merlins. Was ihn besonders freute, war die Arbeitseinstellung der Zauberer. „Man hat das Gefühl, dass die Spieler das Spiel ernst nehmen.“

Nach der Pause kassierten die Merlins sieben Punkte in Folge, weshalb Iiaslo eine Auszeit nahm (64:45). Nun kamen die Merlins ihrerseits zu sieben Zählern in Serie (71:45). Dann durfte auch Michael Smith aufs Parkett, der in diesem Spiel noch keine Arbeitszeit auf die Stechuhr gebracht hatte. Er fügte sich mit einem schönen Korb nach Zuspiel von Neumann gut ein. Zum Ende des dritten Viertels verpasste Chase Griffin mit einem Korbleger knapp den dritten Buzzer-Beater an diesem Tag. Trotzdem hieß es 80:49 nach 30 Minuten.

Eigentlich hätten die Merlins-Spieler da schon ihre Afterwork-Party starten können. Doch sie spielten die Partie gewissenhaft zu Ende, auch wenn das letzte Viertel mit 22:28 verloren ging. Patrick Flomo durfte nach auskurierter Grippe wieder einige Minuten sammeln und lieferte mit einem Rebound im Gewühl und feinem Korbleger wieder einen sehenswerten Arbeitsnachweis. Frank Turner, Sherman Gay und Konrad Wysocki durften sich dagegen im letzten Abschnitt schon für das Spiel am Samstag gegen Nürnberg schonen und das Geschehen auf dem Parkett die meiste Zeit von der Bank aus verfolgen. Und auch Michael Cuffee bekam von seinem Trainer seine ganz persönliche Cuffee-Pause verordnet – unter dem tosenden Applaus der Merlins-Fans. Als Sebastian Herrera aus der Ecke einen Zweier verwandelte, stand fest, dass die Zauberer die Partie mit 102:77 gewonnen haben. Beeindruckend: Mit diesem Korb hatten sich alle Merlins in die Punktestatistik eingetragen. Erfolgreichster Crailsheimer Korbjäger war Chase Griffin mit 22 Punkten. Bei den Gästen traf Dion Prewster am besten. Die Merlins bauten ihre Siegesserie auf acht Spiele aus, Paderborn hat seine fünfte Partie in Folge verloren.

Info Am Samstag, 17. März, spielen die Merlins schon wieder zu Hause. Zu Gast sind dann die Nürnberg Falcons. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.