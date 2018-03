Basketball-Regionalliga BW Haller Basketballer unterliegen daheim

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Er knallt die Taktiktafel auf den Boden, der dumpfe Aufprall ist auch noch auf der 50 Meter entfernten Tribüne zu hören. Der Headcoach der Schwäbisch Hall Flyers, Sova Taletovic, ist in der Auszeit sichtlich sauer auf seine Spieler. Es sind noch 13 Sekunden zu spielen und der Gegner aus Haiterbach führt mit drei Punkten. Lange haben die Flyers selbst die Führung inne, aber jetzt stehen sie mit dem Rücken zur Wand.

Der letzte Angriff der Haller beginnt. Sollen sie den Dreipunktewurf wagen, um ausgleichen zu können? Oder gehen sie nur auf schnelle zwei Punkte und halten dann nach dem Korberfolg mit einem Foul die Uhr an? Dann müsste ein Haiterbacher erst seine Freiwürfe treffen. Die Flyers entscheiden sich für den Dreier, aber der bedrängte Wurf aus der Ecke von Radovan Cavlin wird zu kurz und landet gerade so nur am Ring. Am Ende gewinnen die Gäste vor rund 100 Zuschauern mit 75:80.

„Schade, wir hätten heute gegen so ein Top-Team gewinnen können“, sagt Taletovic angefressen nach der Partie. Seine Spieler hätten die falsche Entscheidung in der Schlussphase getroffen. Dazu kommen fünf oder sechs Ballverluste in den letzten drei Minuten. „Wir hätten mehr zum Korb ziehen müssen. Der Gegner war schlagbar.“

Ausgeglichene erste Hälfte

Es war nicht das erste knappe Spiel, das die Flyers im letzten Viertel noch aus der Hand geben. Schon in der Vorwoche in Karlsruhe hat Hall eine Führung im Schlussabschnitt nicht ins Ziel retten können. Taletovic zählt auch noch die Begegnungen gegen Reutlingen auf. „Mit diesen Siegen könnten wir jetzt schon sicher sein. Aber so brauchen wir noch einen Sieg, um uns keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen zu müssen.“

Bis auf die verkorkste Schlussphase zeigen die Haller aber ein engagiertes Spiel gegen Haiterbach. Die ersten beiden Viertel verlaufen ausgeglichen, ohne dass sich ein Team einen vorentscheidenden Vorsprung erarbeiten kann. Zur Halbzeit steht es 37:38 für die Gäste.

Ein Zwischenspurt zu Beginn des dritten Durchgangs läutet die beste Haller Phase ein. Mit einer aggressiveren Defense erobern sich die Haller nun öfter den Ball oder zwingen die Gäste aus dem Schwarzwald zu Ballverlusten. Auf 50:42 ziehen die Flyers davon. Aber Haiterbach lässt sich nicht abschütteln und verkürzt auf 50:48.

Zum Ende des dritten Viertels ergreifen wieder die Hausherren die Initiative. Oft nimmt jetzt der Haller Spielmacher Arijan Radan das Heft in die Hand und sucht sich seinen Weg zum Korb. Mit einem Dreier von Ivica Markovic zum Ende des Viertels bauen die Flyers ihren Vorsprung auf 62:53 aus – die höchste Führung des Spiels. Markovic lässt seine Emotionen nach seinem Dreier heraus und jubelt, indem er mit beiden Händen Pistolenschüsse imitiert.

Die gute Ausgangsbasis reicht den Hallern aber nicht. Auf der Gegenseite dreht Haiterbachs bester Spieler, Bozidar Bubalo, nun auf. Fast jeder Angriff der Gäste läuft über ihn. Punkt für Punkt bringt er sein Team wieder heran, bis es 3:50 Minuten vor Schluss 70:70 steht. Das bessere Ende haben dann die Schwarzwälder für sich. Nach der Schlusssirene lassen sich die Haiterbacher von ihren mitgereisten Anhängern feiern, während die Haller trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung enttäuscht das Spielfeld verlassen.