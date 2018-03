Ehingen Urspring Hagen zeigt sich zu souverän

Ehingen / Maurice Glienke

Team Ehingen Urspring hält gegen den Bundesliga-Absteiger Phoenix Hagen lange dagegen, unterliegt aber schließlich 80:89 (43:49).

Eine neue Rekordkulisse vermeldete das Team Ehingen Urspring am Samstag beim Heimspiel gegen Hagen. Es waren rund 1300 Zuschauer in die Halle des Johann-Vanotti-Gymnasiums gekommen. Einige davon waren zum ersten Mal beim Basketball und zeigten sich direkt angetan von der tollen Stimmung. Der Begeisterung der Zuschauer tat auch die knappe 80:89-Niederlage gegen Phoenix Hagen keinen Abbruch. Denn der Bundesliga-Absteiger zeigte eine souveräne Leistung und hatte mit Alex Herrera (30 Punkte) und Rückkehrer Joel Aminu (20 Punkte) zwei überragende Spieler in seinen Reihen.

Anders als zum Start der vergangenen Spiele, die alle siegreich endeten, tat sich das Team Ehingen Urspring schwer in die Partie zu kommen. Nach der Führung der Hagener verkürzte Achmadschah Zazai (2:3), der zehn Korbvorlagen beisteuerte und stark Regie führte. Doch die Gäste wussten zu kontern und erhöhten auf 8:2. Dann nahm Davonte Lacy das Heft in die Hand, erzielte sieben Punkte in Folge, was den Steeples die erste Führung brachte und die Halle erstmals richtig laut werden ließ. Völlig unbeeindruckt zeigte sich aber Hagens Center Herrera, der durch sieben Punkte in Folge zurück schlug und einen 10:0-Lauf seines Teams initiierte.

Zu einfache Punkte für Hagen

Die Ehinger ließen defensiv die Energie vermissen und mussten zu einfache Punkte hinnehmen. „Wir sind am Anfang hinterher gelaufen, das hat es unheimlich schwer für uns gemacht“, sagte Steeples-Coach Domenik Reinboth. Zum Ende des Viertels führte Phoenix Hagen mit 29:18, was zwar der tollen Atmosphäre nicht schadete, aber zu viele kassierte Punkte aus Ehinger Sicht waren.

Im zweiten Viertel war Jonathan Malu nach dreiwöchiger Verletzungspause auf dem Parkett zurück. Er gab dem Team Stabilität in der Defensive und schränkte zumindest ein wenig die Kreise von Phoenix’ großen Spielern ein. Die Gäste kamen durch ihr schnelles Spiel zu einfachen Punkten. Die Steeples antworteten mit erfolgreichen Dreipunktewürfen. Vier Minuten vor der Halbzeit betrug der Rückstand durch eine gute Defensive und einen 9:0-Lauf nur noch zwei Punkte (39:41). „Teilweise ist Ehingen nicht zu halten gewesen, aber für uns war es wichtig diese schwierige Phase auch zu überstehen“, sagte Hagens Trainer Kevin Magdowski. Damit meinte er den Schlussspurt, den sein Team zum 49:43-Pausenstand hinlegte.

In der Kabine schien Domenik Reinboth die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Spieler agierten mit deutlich mehr Druck, und das zahlte sich aus. Drei Minuten später glich Davonte Lacy – wieder verlässlicher Schütze – zum 51:51 aus. Auch in der Folge blieb Ehingen dran. Dann kam die Minute, als die Steeples gegen die Feuervögel richtig Feuer fingen. Erst verkürzte der 17-jährige Kevin Strangmeyer per Dreipunktewurf, dann legte Seger Bonifant nach und Sekunden später sorgte erneut Strangmeyer aus der Distanz für die Führung (60:59). Trotzdem ging es mit knappem Rückstand (68:69) ins letzte Viertel, auch weil der Ex-Ehinger Joel Aminu erneut einen starken Abend erwischte und einige Punkte erzielte.

Im Schlussabschnitt dauerte es eine Weile, ehe die Gastgeber die ersten Punkte erzielten, dann jedoch schlugen sie mit einem 7:0-Lauf erneut zurück. Der Knackpunkt der Partie war, als den Steeples in Führung (77:76) liegend fünf Minuten vor dem Ende nur noch drei Punkte gelingen wollten, während bei Phoenix Hagen Aminu und Herrera Verantwortung übernahmen und ihr Team zum am Ende verdienten Sieg führten. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns gegen ein starkes Team gut präsentiert“, bilanzierte Reinboth.