Rund um den Korb Güßbach zu stark für die Merlins-U-19

Crailsheim / Michael Wiedmann

Die Crailsheim Merlins mussten in der U-19-Bundesliga eine 69:91-Niederlage beim TSV Breitengüßbach hinnehmen. Henri Drell, Felix Edwardsson, Nicolas Wolf, Kay Bruhnke und Andreas Nicklaus bildeten die Starting Five der Hausherren. Mit Nicholas Tischler hatten sechs Akteure der Oberfranken in dieser Saison bereits wichtige Einsatzminuten in der zweiten Bundesliga Pro A bei den Baunach Young Pikes bekommen. Alleine diese Tatsache lässt vermuten, welche Qualität beim Nachwuchsteam des Bundesligisten Bamberg auf dem Parkett stand.

Auf der anderen Seite musste Merlins-Coach Kai Buchmann hingegen auf zwei wichtige Akteure verzichten: Stefan Vasovic meldete sich mit Grippe ab, Tim Seidl konnte aufgrund einer Verletzung kurzfristig nicht eingesetzt werden. „Dadurch, dass Breitengüßbach noch stärker besetzt war als im Hinspiel, war das Spiel natürlich sehr hart für uns“, sagte Buchmann, der sich dennoch mit der Leistung seines Teams zufrieden zeigte. „Dass wir es trotz der Personalsituation geschafft haben, das Ergebnis nicht so deutlich werden zu lassen wie im Hinspiel, hat gezeigt, dass wir über den Saisonverlauf hinweg besser geworden sind.“ Gegen die wohl stärkste Formation in der Hauptrundengruppe 3 lagen die Merlins zur Halbzeit mit 33:44 zurück, vor dem Schlussabschnitt war die endgültige Differenz bereits hergestellt, da die Zauberer die letzten zehn Minuten ausgeglichen gestalten konnten (23:23).

Mit konzentrierten Leistungen sollen in den letzten beiden Partien in Bayreuth und gegen Gotha noch zwei Siege eingefahren werden. Damit wäre nicht nur der vorzeitige Klassenerhalt sicher, sondern auch der Einzug in die Play-offs gleich in der allerersten NBBL-Saison der Merlins-Geschichte.

Info Am Sonntag gastiert die Merlins-U-19 um 13 Uhr beim Tabellenschlusslicht Bayreuth, wo Ex-Merlins-Jugendcoach Pascal Heinrichs als Co-Trainer an der Seitenlinie steht.