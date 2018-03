Basketball Großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Crailsheim / Michael Wiedmann

In einem umkämpften Kellerduell haben die Crailsheim Merlins II den erhofften Heimsieg gegen den Vorletzten aus Lich eingefahren (91:82). Es war ein hartes Stück Arbeit für die Merlins II in der Regionalliga Südwest. Erst im Schlussviertel konnten die Zauberer den so wichtigen Erfolg unter Dach und Fach bringen, der den Abstand auf die drei Verfolger Hockenheim, Lich und Limburg auf vier Zähler anwachsen ließ.

Lange Zeit taten sich die Hausherren schwer, mussten sogar mit einem Halbzeit-Rückstand in die Kabine gehen (38:41). „Da wurde es demzufolge sehr laut“, gab Headcoach Kai Buchmann zu Protokoll. Zu viele Unkonzentriertheiten in der Defensive und eine zu passive Verteidigung waren die Knackpunkte dafür, dass die Merlins nicht ins Rollen kamen. „In den letzten zwölf Spielminuten haben wir dann das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ 62:64 stand es noch nach dem dritten Abschnitt, spätestens das Schlussviertel dominierten die Hausherren klar und holten sich damit auch verdient den 91:82-Erfolg gegen Lich.

In den kommenden Wochen werden nun auch die Blicke der Teams aus dem unteren Tabellenbereich in Richtung zweite Bundesliga Pro B gehen. Dort werden in den Play-downs die Absteiger in die Regionalliga ermittelt. Davon abhängig ist die Zahl der Teams, die aus dieser den Gang nach unten antreten müssen. Mit den KIT SC Gequos Karlsruhe kommt nur ein Pro-B-Team infrage, das in die Südweststaffel eingeordnet werden könnte. Somit werden von dort gemäß der Regularien maximal drei Mannschaften in die zweite Regionalliga absteigen. „Es ist noch ein langer Weg, aber mit den zwei Siegen zuletzt haben wir einen guten Schritt in Richtung Klas-

sen­erhalt gemacht“, weiß Buchmann.

Info Im Auswärtsspiel (Samstag, 19.30 Uhr) beim starken Zweiten Speyer können die Merlins II befreit aufspielen.