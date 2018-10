Basketball Gießen kommt als Premierengast

Crailsheim / hel

Mit dem Heimspiel gegen Gießen hält der Erstliga-Basketball wieder Einzug in heimische Gefilde. Ingo Enskat, sportlicher Leiter der Hakro Merlins hofft auf eine „pickepackevolle Halle“ und eine Stimmung wie zum Start der ersten BBL-Saison für die Crailsheimer. Mit 2500 Zuschauern ist am Mittwoch zu rechnen. Womöglich werden sogar noch ein paar mehr Besucher den Weg in die Halle finden.

Mit den Gießen 46ers wartet eine „gut zusammengestellte Mannschaft und sicherlich ein Play-off-Aspirant“ auf die hei­mischen Korbjäger. Natürlich steht John Bryant im Fokus, ein Center, der durch seine physische Präsenz imponiert, aber auch aus der Mitteldistanz und von der Dreierlinie korbgefährlich ist. „Gießen ist aber nicht nur Bryant. Der ist für jede Mannschaft schwer zu stoppen. Die Gäste haben athletische und schnelle Spieler im Team“ und imponieren auch durch ihre Ausgeglichenheit. In der Auftaktpartie gegen den MBC haben mit Landis (15), Bryant (14), Benny Lischka (13), dem ehemaligen Crailsheimer, Larry Gordon (12) und Jeril Taylor (11) fünf Spieler zweistellig gepunktet.

Mit Benny Lischka kommt ein bekanntes Gesicht in die Arena Hohenlohe. Der gebürtige Gießener hat in den Jahren 2011 bis 2013 das Crailsheimer Trikot getragen. „Es war noch nicht alles toll bei uns, aber wir können mit dem Heimsieg zufrieden sein“, befand er nach dem Gießener Auftakterfolg am Sonntag.

„Wir freuen uns, dass die Merlins wieder zurück sind in der BBL“, erklärt Daniel Rohm, bei den 46ers zuständig für Medien & Kommunikation. „Die Crailsheimer bringen ein eingespieltes Team an den Start und könnten noch von der durch den Aufstieg entfachten Euphorie profitieren. So wie es uns ja auch vor Jahren ergangen ist. Auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, das unserer Mannschaft am Mittwoch da bevorsteht. Und natürlich, das nicht zu vergessen, freuen wir uns über den erfolgreichen Start gegen den MBC.“ Trainer Freyer war gestern telefonisch nicht zu erreichen.

Von Ingo Freyer gecoachte Mannschaften, wie auch Phönix Hagen in der Vergangenheit, ­stehen für schnellen Basketball. Den zu unterbinden wird am Mittwoch erste Bürgerpflicht

der Merlins ein. Oder um mit Ingo Enskat zu sprechen: „Keine einfachen Punkte zulassen und in der Transition Defense hellwach sein.“

Diverse Varianten

Bei der Premiere im Oberhaus gegen die Eisbären Bremerhaven „haben wir alle Variationen von dem gesehen, was wir können. Im zweiten Viertel vieles, was richtig war, im dritten haben wir uns viel zu wenig gegen die drohende Niederlage gesträubt, uns den Schneid abkaufen lassen und nicht richtig zurück ins Spiel gefunden“, erinnert sich Enskat zurück an den Freitag und den Liga-Aufgalopp im hohen Norden.

In solchen Phasen braucht es einen „emotionalen Leader“, einen Spieler, der durch seine Leistung, aber auch durch seine Emotionalität andere ansteckt und mitreißt“, überlegt Ingo Enskat. Dafür kommen verschiedene Akteure in Frage. Frank Turner hat sicherlich entsprechendes Potenzial, aber auch andere wie Philipp Neumann oder Seba Herrera kann sich Enskat in dieser Rolle durchaus vorstellen.

Schippe draufpacken

Wie auch immer: Gegen Gießen werden die Merlins als gesamtes Team eine Schippe zulegen und auch mehr Konstanz an den Tag legen müssen, wenn sie Erfolg haben wollen. Besonders wichtig: Von der ersten Minute an hellwach und konzentriert agieren!“

Die Verpflichtung von Doug Wiggins hat sich bekanntermaßen zerschlagen. Die Merlins sondieren in Sachen möglicher Neuzugang weiterhin den Markt. Dass sich vor dem Gießen-Spiel in dieser Sache etwas Spruchreifes ergibt, scheint eher unwahrscheinlich. „Wir wollen und werden aber etwas tun“, so Ingo Enskat abschließend.

Info Hakro Merlins Crailsheim – Gießen 46ers, morgen, 18 Uhr, Arena Hohenlohe