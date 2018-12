Basketball Gegen Karlsruhe nichts zu erben

Karlsruhe / Von Vincent Burger

Mit viel Selbstvertrauen, durch die zwei gewonnenen Spiele gegen Saarlouis und Tübingen, reisten die Hakro Merlins 2 nach Karlsruhe. Doch schon im ersten Viertel sorgte der Favorit für recht klare Verhältnisse und führte mit 28:16. Zwar stabilisierte sich das Zilch-Team etwas und entschied die zweiten zehn Minuten mit 20:21 für sich. Doch in der zweiten Hälfte brachte das Team aus Karlsruhe das Spiel souverän nach Hause und gewann die beiden letzten Viertel.

Zudem verletzte sich mit Liam Carpenter einer der verlässlich­s­ten Scorer der Hakro Merlins. Der Engländer kugelte sich den Finger aus und musste deshalb die Partie frühzeitig beenden. Ob er bis zum nächsten Wochenende wieder fit wird, ist noch unklar.

Für Interims-Trainer Markus Zilch war es eine Mixtur verschiedener Faktoren, die zur Niederlage führte: „Da ist zum einen die schlechte Freiwurfquote von 5 aus 16. Dazu kommt die fehlende Erfahrung im Team. Karlsruhe hat zum Beispiel mit Rouven Rössler einen ehemaligen Nationalspieler in seinen Reihen, so etwas können wir bei unserer jungen Truppe nicht vorweisen. Dann kam auch noch die Ver­letzung von Liam Carpenter hinzu, der durchschnittlich 20 Punkte macht. In der Summe ergibt das eine Niederlage.“

Durch die 86:69-Niederlage rutschen die Hakro Merlins 2, mit acht Punkten aus zwölf Spielen, in der Tabelle auf den vorletzten Tabellenplatz, sind jedoch punktgleich mit den vier (!) Teams davor.

Info Nächsten Samstag kommen die Tabellennachbarn in der 1. Regionalliga vom MTV Kronberg nach Crailsheim. Auch sie haben acht Punkte auf dem Konto. Also ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Tipp-Off in der Hakro-

Arena ist um 15 Uhr.