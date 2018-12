Basketball Freiwurffestival sichert Ratiopharm Ulm den Sieg

Ulm / Von Sebastian Schmid

Dass der dritte Bundesliga-Erfolg in Serie kein Basketball-Leckerbissen war, kann Ratiopharm Ulm angesichts des Ausgangs verschmerzen. Lieber ein Verlauf wie beim 86:74 gegen die BG Göttingen, als eine mitreißende Partie ohne Happy End wie gegen Bayern München oder in Oldenburg. Die Krönung wäre freilich ein tolles Spiel samt deutlichem Sieg, doch danach sieht es momentan bei den Ulmern nicht aus. Vor der Freitagspartie bei Rasta Vechta sind aber immerhin für Günther und Co. die Playoff-Ränge wieder in Reichweite.

„Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, stellte Leibenath am Samstagabend fest. Für den 43-Jährigen haben gegen Göttingen die positiven Aspekte überwogen. Dazu gehörten unter anderem die 19 Ballverluste, zu denen seine Spieler die BG zwangen, und die neun Steals, die seinem Team gelangen. Auf der Gegenseite wurde allerdings das Reboundduell mit 32:40 verloren, wobei den Gästen 15 Offensivrebounds gestattet wurden. „Daraus machen sie bestimmt zehn Punkte. Nehmen wir die noch weg, halten wir ein gutes Offensivteam bei 64 Punkte“, rechnete Leibenath vor und räumte ein, dass sein Team dabei in der Abwehr sogar noch einige Male gepennt hat.

Auch mit der offensiven Ausbeute kann er gut leben. „Wir haben nicht wirklich prickelnd gespielt, trotzdem gelingt es uns, 86 Punkte zu machen. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, wir schießen ein paar offene Würfe mehr rein und generieren bessere Würfe, dann ist da wirklich noch einiges drin.“

Doch dazu müssten die Distanzwürfe fallen, die bislang nicht zur Stärke der Ulmer gehören – für ein Ratiopharm-Team ungewöhnlich. Kein Bundesligist nahm in den ersten neun Spielen weniger Dreierversuche als Ulm (22,9 im Schnitt pro Partie), nur Ludwigsburg und der Mitteldeutsche BC trafen weniger von jenseits der 6,75-Meterlinie (Ulm: 7,8 Treffer im Schnitt; Ludwigsburg und der MBC je 6,9).

Dafür gibt es mehrere Gründe. Dass Patrick Miller als startender Aufbauspieler mit im Schnitt fast 24 Minuten Einsatzzeit den Zug zum Korb bevorzugt, ist angesichts seiner Trefferquote aus der Distanz (15,8 %; 3 Treffer/19 Versuche) sicherlich die bessere Option. Ulms bester Dreierschütze Per Günther (48,3 %; 14/29) steht nur noch 15 Minuten auf dem Feld und bekommt deshalb deutlich weniger Würfe. Bei Ryan Thompson verhält es sich wie bei Miller (15,4 %; 2/13).

Genau anders herum läuft es eigentlich bei Katin Reinhardt. Dem Shooting Guard gelang im bisherigen Saisonverlauf tatsächlich erst ein Erfolg aus dem Zweierbereich, dafür hat er bereits zwölf Dreier getroffen (bei 32 Versuchen; 37,5 %). Allerdings blieb der 25-Jährige in drei der vier zurückliegenden Spiele ohne Punkt, traf dabei nur einen seiner zehn Würfe aus der Distanz und dürfte gegen Göttingen nicht einmal fünf Minuten ran.

Evans’ Lieblingsgegner

Dass es gegen die BG trotz der durchwachsenen Wurfausbeute von draußen zum Sieg reichte, spricht für die Ulmer. Denn sie versuchten es nicht auf Biegen und Brechen aus der Distanz weiter, sondern passten ihr Spiel an. So wurde im letzten Viertel, in das sie mit einem 58:55-Vorsprung gingen, konsequent der Weg unter den Korb gesucht. Göttingen wusste sich nur noch mit Fouls zu helfen. Die Folge: 23 Mal traten die Ratiopharm-Akteure im Schlussabschnitt an die Freiwurflinie und erzielte daraus 20 ihrer 28 Zähler im letzten Viertel.

Vor allem Dwayne Evans profitierte von dieser Strategie. 26 Punkte erzielte der 26-Jährige und traf dabei alle seine vier Zweier und zwei Dreier. Nur einmal patzte er bei einem seiner 13 Freiwürfe. Hätte er den auch noch gemacht, dann hätte er seinen Bundesliga-Karrierebestwert von 27 Punkte eingestellt. Der gelang ihm 2017 im Trikot von Gießen – gegen die BG Göttingen.