Basketball Flyers-Herren geht die Kraft aus

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Die Basketballer der Schwäbisch Hall Flyers haben bei ihrem Auftritt in Karlsruhe in der Endphase das Spiel aus der Hand gegeben. „Bis drei Minuten vor Schluss haben wir noch geführt. Wir waren trotz einer Achter-Rotation gut dabei“, sagt Headcoach Sova Taletovic. Am Ende muss die TSG-Truppe aber – wieder einmal – der kleineren Rotation Tribut zollen. Die Kraft sei nicht mehr da gewesen. „Außerdem haben wir in den letzten drei Minuten sechs Offensiv-Fouls kassiert“, regt sich Taletovic über die Schiedsrichterleistung auf.

Der bosnische Aufbauspieler Arijan Radan hat mit 16 Punkten die meisten TSG-Zähler gesammelt, auch Center Ivica Markovic zeigte mit 14 Punkten eine starke Leistung. Taletovic hebt auch Center Jozef La Rosa vor. Ohne Punkte ist diesmal Kapitän Radovan Cav­lin geblieben, der sich laut Taletovic müde gefühlt habe. Komplett verzichten musste das Team auf Dreierspezialist Igor Salamun, der krank gefehlt hat. Zumindest Trim Salihu (7 Punkte), der nach einem halben Jahr Pause kürzlich erst wieder zurückgekehrt ist, konnte auflaufen. „Aber auch bei ihm fehlt noch Training“, sagt Trainer Sova Taletovic.

Nach dem Sieg von Zuffenhausen im Kellerduell gegen Urspring ist der Haller Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf dem Papier auf vier Siege geschrumpft. Jedoch sind es fünf Erfolge, da die Haller das direkte Duell mit Zuf­fenhausen für sich entschieden haben. „Wir brauchen noch einen Sieg, um ganz sicher zu sein. Und wir haben noch drei Spiele gegen schlagbare Gegner“, fasst Taletovic zusammen. Aber am Samstag kommt erst mal Haiterbach in die Hagenbachhalle – und die Schwarzwälder zählen zu den Topteams der Liga.

Hall: Radovan Cavlin, Michael Heck (8 Punkte/1 Dreier), Strahinja Jovicic (9/1), Jozef La Rosa (8), Ivica Markovic (14), Arijan Radan (16), Philippe Rudelle, Trim Salihu (7/2)