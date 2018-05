Basketball Fette Saison: U18 der TSG Ehingen

Ehingen / hel

Zum Abschluss einer erfolgreichen Landesliga-Saison trafen sich die U-18-Basketballer der TSG Ehingen mit Trainer Björn Ludendorff zum Grillabend bei der Fischerhütte in Rottenacker. Gemeinsam erinnerten sich die Jungs, von dem nur noch vier Spieler bleiben werden (Elias Kleiner, David Rybinski, Philip Gassmann und Benedikt Troff), an die Momente der Saison.

Vor allem in der Rückrunde hatte sich das Team enorm gesteigert, so dass ein hervorragender fünfter Tabellenplatz (9:9-Bilanz) herauskam. „Nach einem 3:6-Sieg-Niederlagen-Verhältnis und einigen bösen Klatschen in der Hinrunde hat sich das Team im Training reingekniet und in allen Bereichen ungemein verbessert – individuell und vor allem auch teamtaktisch“, sagt Ludendorff stolz. Auf der Zielgeraden habe sich die Mannschaft ein

Niveau erarbeitet, dass „wir mit Fug und Recht behaupten können, dass wir an einem guten Tag jede andere Mannschaft hätten besiegen können“, fügt er an. Beispielhaft waren die Partien gegen Tübingen 2. Erst gingen die TSG-Jungs ohne jeden Hauch einer Chance mit 50:99 unter, ein paar Monate später betritt die quasi identische Tübinger Truppe die JVG-Halle – und: „Die Jungs besiegen sie tatsächlich mit ihren eigenen Waffen, 78:60 – Fastbreak, Tempo, Aggressivität.“

Ludendorff ist zufrieden damit, wie seine Jungs, die seit September 2014 zusammen spielen, das hohe Niveau in der Landesliga gemeistert haben. Der große Teil der Kernrotation wechselt zu den Herren 1 oder 2. Das neue U-18-Team, zu dem ein paar U-16-Spieler dazustoßen, wird weniger tief besetzt sein und eher für die Bezirksliga melden.