Eurocup Europa-Tour der Ulmer Basketballer geht weiter

Ulm / Von Sebastian Schmid

Dank einer starken Leistung haben sich die Ulmer Basketballer im Alles-oder-nichts-Spiel in Brescia mit 97:80 durchgesetzt. Damit geht die Europa-Tour des Ratiopharm-Teams noch eine Weile weiter, in der zweiten Gruppenphase des Eurocups warten noch einmal sechs Partien auf das Team von Trainer Thorsten Leibenath. Bester Werfer der Gäste, die nur dank einer Wildcard international vertreten sind, war Aufbauspieler Patrick Miller mit 23 Punkten.

Da die Partien der Gruppe A gestern zu unterschiedlichen Zeiten anfingen, hatte die Konkurrenz schon Feierabend, als in Brecia noch gar nicht der Sprungball stattgefunden hatte. Der 87:80-Sieg von Andorra gegen Gruppensieger Monaco war aus Ulmer Sicht unwichtig. Interessanter war da schon der 100:83-Erfolg von Roter Stern Belgrad bei Galatasaray Istanbul. Damit hatten die Serben dem Ratiopharm-Team nämlich eine Mini-Schützenhilfe geleistet, so dass in Italien sogar eine Niederlage mit einem Punkt oder das Erreichen der Verlängerung zum Weiterkommen gereicht hätte.

Auf so eine Zitterpartie wollte es der Bundesligist aber erst gar nicht ankommen lassen. Zwar führten die Hausherren vor 4166 Zuschauern nach drei Minuten mit 8:6, doch dann übernahmen die Ratiopharm-Akteure das Kommando. Dank einer starken Abwehr, guten Entscheidungen im Angriff und vor allem den Offensivrebounds legten sie einen 20:2-Lauf zum 26:10 hin. Der Ex-Münchner Jarad Cunningham sorgte mit fünf Punkten dafür, dass der Rückstand zum Viertelende für Brescia halbwegs erträglich war (17:28).

Im zweiten Durchgang knüpften die Gäste, die ohne den an den Hand verletzten Katin Reinhardt angetreten waren, mit einem 10:0-Lauf nahtlos an die starke Leistung des ersten Viertels an. Nach einem Alley-oop-Dunking von Javonte Green führten sie mit 21 Punkten (38:17). Als Brecsia mit acht Zählern selbst ein Lauf zum 33:46 gelang, blieb Ulm cool und setze sich bis zur Halbzeit abermals deutlich ab (51:35).

„Sie werden in der zweiten Halbzeit anders auftreten und sehr aggressiv sein. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagte Ismet Akpinar vor dem Gang in die Kabine bei Telekom Sport. Leibenath schickte seine Spieler offensichtlich mit der richtigen Einstellung zurück aufs Feld. Bereits nach 100 Sekunden und einem Ulmer 5:0-Lauf musste Brescias Trainer Andrea Diana eine Auszeit nehmen. Doch Ulm ließ nicht locker und baute die Führung bis auf 64:40 aus. Erst ab Mitte des dritten Viertels, als der 154-fache NBA-Spieler Jordan Hamilton (30 Punkte) in Fahrt kam, agierten die Hausherren auf Augenhöhe und konnten den Durchgang ausgeglichen (22:22) gestalten. Den Schlusspunkt zum 57:73 aus Sicht der Italiener erzielte Tommaso Laquintana kurios im Sitzen. Mit dieser 16-Punkte-Führung ging Leibenaths Team in die finalen zehn Minuten, in denen sie zwar nicht mehr ganz so souverän auftraten, der Sieg aber auch nicht mehr in Gefahr geriet.

In der zweiten Gruppenphase, die gleich nach dem Jahreswechsel am 3. Januar beginnt, warten Kuban Krasnodar (Russland), Asvel Villeurbanne (Frankfurt) und Frankfurt. Die Bundesliga-Partie der Ulmer in Crailsheim, die am 3. Januar hätte stattfinden sollen, muss verlegt werden.