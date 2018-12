Basketball Emotionales Auf und Ab in der Vanotti-Sporthalle

Ehingen / Helen Weible

Dieser Sommer und dieser Herbst dürften wohl als aufregendste in die Geschichte der Basketballer aus Ehingen/Urspring eingehen. Zunächst das mit dem Klassenerhalt. Bis zum letzten Spiel gegen Hanau war unklar, wer im Abstiegskampf den Kürzeren zieht und wer den Kopf noch aus der Schlinge bekommt. Nach einer hohen Pleite gegen Hanau ist klar: Die Steeples haben den Klassenerhalt, wenn auch sehr knapp, verpasst. Der Abstieg in die ProB wird zunächst hingenommen. Eine Bewerbung für die ProA wird aber ebenso weggeschickt.

Dann melden die RheinStars Köln unerwartet ihren Verzicht – und plötzlich ist alles anders. In der korrigierten Tabelle steht das Team Ehingen Urspring nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Planungen für die ProA werden verspätet aufgenommen. Die Leistungsträger Kevin Yebo und Seger Bonifant bleiben dem „Team in Green“ erhalten – ein großer Segen. Und große Vorfreude herrscht aufs Derby mit den abgestiegenen Tübingern.

Doch was passiert hier? Das Auftaktspiel wird jäh gestoppt von einem Stromausfall. Nach einem Viertel gehen in der Halle beim Johann-Vanotti-Gymnasium die Lichter aus. Andere Häuser in der Nachbarschaft seien auch betroffen, geht das Gerücht in der Halle um. Der Veranstaltungsmeister ist machtlos. Das Spiel muss abgebrochen werden. Die Tübinger Fans sind schwer enttäuscht, die Tübinger Verantwortlichen angesäuert, sehen eine Wettbewerbsverzerrung und plädieren für eine Wertung.

Das Auftaktspiel wird gleich zu einem Politikum. Wiederholungsspiel oder Strafe für das Team Ehingen Urspring? Wiederholungsspiel! Und die Teams stehen sich erneut an einem Mittwochabend gegenüber. Beim 104:91 knackt Ehingen erstmals die Hunderter-Marke in der JVG-Halle.

Die zweite Saison nach dem Umzug aus der Längenfeldhalle in die JVG-Halle, wo auch der Tischtennis-Bundesligist aus Ochsenhausen kein Spiel verliert, lässt sich ohnehin gut an. Historischer guter Start in die Zweitliga-Spielzeit mit einer Halbzeit-Bilanz aus sieben Siegen und acht Niederlagen. Fünf aus acht Heimspielen werden gewonnen. Trainer Domenik Reinboth betreut eine Mannschaft, die harmoniert und schnell lernt. Ein Team, das aus einer stabilen Defensive eine bärenstarke Offensive entwickelt. Ein Team, das als Kollektiv funktioniert und den Ball laufen lässt. Alle neuen Spieler schlagen ein: RayShawn Simmons ist der beste Pass- und Vorlagengeber der Liga. Tanner Leissner sorgt für eine Menge Punkte und Energie unterm Korb, Gianni Otto und Tim Hasbargen sind bissige Verteidiger mit gesundem Selbstbewusstsein. Alle Vorhandenen, Kevin Yebo, Seger Bonifant und Doppellizenzspieler Kevin Strangmeyer, werden sogar noch besser.

Die Steeples mausern sich vom Außenseiter zum Überraschungsteam und lassen hochgehandelte, finanzstärkere Mannschaften hinter sich. Anfang Dezember erobern sie zwischenzeitlich Tabellenplatz drei. Im Umfeld wird bereits über die Playoffs diskutiert. Viel zu früh und viel zu euphorisch, wie sich zeigen wird. Denn die anhaltende Siegesserie reißt gegen den Tabellenführer Chemnitz. Es folgen zwei weitere Spiele (81:83 gegen Hagen, 72:81 in Quakenbrück) ohne Punkte für die Tabelle, in der es in dieser Saison 2018/19 ziemlich eng zugeht.

Die Verantwortlichen können dennoch gelassener in die Weihnachtspause gehen als es noch im Vorjahr der Fall war. „Es war unser Ziel, mehr Heimspiele zu gewinnen als zu verlieren und das haben wir geschafft“, sagt Nico Drmota. Er zeigt Verständnis dafür, dass die Spieler in den zurückliegenden drei Spielen nicht mehr an ihr sonstiges Niveau gelangt sind. „Yebo, Bonifant und Leissner haben stets am Limit gespielt. Es ist klar, dass eine junge Mannschaft auch Spiele hat, in denen sie nicht mehr ihr volles Leistungsvermögen abrufen kann.“ Der Manager ist sich sicher, dass sich nach der Pause auch wieder das Wurfglück und die Siege einstellen. Nochmal so Zittern um den Klassenerhalt, das muss wirklich nicht sein.