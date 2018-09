Basketball Elchinger Basketballer in der Pro B: Neue Saison, altes Spiel

Elchinger Basketballer in der Pro B: Neue Saison, altes Spiel

Elchingen / Sebastian Schmid

In der Umfrage unter den Trainern der Pro B, wer am Ende Meister wird, gab es eine Pattsituation: 20 der 24 Coaches der beiden Staffel nahmen daran teil, sechs davon legten sich auf die Iserlohn Kangaroos fest. Auf genauso viele Stimmen kamen die Elchinger Basketballer, deren neuer Trainer Pero Vucica sich allerdings noch nicht äußerte.

Bis sich die meistgenannten Mannschaften aber in einem möglichen Finale gegenüberstehen, ist es noch ein langer Weg. Den ersten Schritt haben die beiden Klubs zum Start der Pro B gemacht. Iserlohn gewann sein Heimspiel in der Nordstaffel mit 96:92 gegen Itzehoe, Elchingen setzte sich ebenfalls zuhause mit 81:76 gegen Köln durch. Damit bleibt das Team auch unter Vucica in der Brühlhalle ungeschlagen und blickt nun auf eine mehr als zweijährige Siegesserie zurück.

Ergebnis passt, Spielweise nicht

Sportdirektor Dario Jerkic war zwar mit dem Ergebnis zufrieden, der Auftritt seines Teams gefiel ihm aber nicht so. „Von unserer Seite war es ein schlechtes Spiel“, sagte der Meistercoach der letzten Saison, dem vor allem die 21 Ballverluste sowie das verschlafene erste Viertel sauer aufstießen. Allerdings sah er auch, dass sein Team vor 380 Zuschauern, darunter Bürgermeister Joachim Eisenkolb und Landrat Thorsten Freundenberger, das Reboundduell mit 42:31 klar dominierte. „Wir haben die Bretter kontrolliert. Das hat letztlich das Spiel entschieden“, so Jerkic. Denn auch wenn die Elchinger nicht ihren treffsichersten Tag erwischt hatten, erarbeiteten sie sich dank 18 Offensivrebounds zahlreiche zweite Chancen.

Der Start ging allerdings gehörig in die Hose. Vucica musste nach einem 0:12-Lauf der Gäste nach fünf Minuten seine erste Auszeit nehmen. Die fruchtete jedoch nur bedingt, nach dem ersten Viertel lagen seine Mannen mit 20:28 zurück. Es war Neuzugang C.J. Oldham jr. zu verdanken, der 16 seiner 17 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, dass die Hausherren nach zwei Viertel lediglich mit 36:44 zurücklagen.

Danach wurden die Elche stärker und entschieden das dritte Viertel erstmals für sich (23:16). Stefan Fekete erzielte mit seinem Korbleger nicht nur die ersten Zähler des finalen Durchgangs sondern sorgte damit auch für die Elchinger Führung (60:59). Brian Butler sowie Neuzugang Dennis Mavin, die beide eine starke Leistung ablieferten, übernahmen nun die Verantwortung und sorgten dafür, dass den Gastgebern mit einem 6:0-Lauf zum 79:72 der vorentscheidende Lauf gelang. Dass in den letzten 40 Sekunden nur vier von acht Freiwürfen verwandelt wurden, ärgerte Jerkic zwar, war aber nicht mehr spielentscheidend.

Am Samstag geht es für die Elchinger mit der Partie bei der Bundesliga-Reserve von Bayern München weiter.