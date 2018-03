Basketball Elchingen kann in Itzehoe das Viertelfinale klarmachen

Elchingen / swp

Die siebenstündige Busfahrt nach Schleswig-Holstein haben die ScanPlus Baskets Elchingen gestern hinter sich gebracht, nach dem heutigen zweiten Playoff-Achtelfinale gegen die Itzehoe Eagles (19.30 Uhr) geht es für das Team von Trainer Dario Jerkic dann umgehend zurück. Angesichts des klaren 99:64-Erfolgs der Elche im ersten Aufeinandertreffen ist es unwahrscheinlich, dass sich beide Team am Dienstag in einem entscheidenden Spiel in Elchingen gegenüberstehen, auch wenn Eagles-Coach Pat Elzie sagt: „Das Spiel beginnt wieder bei 0:0, und wir spielen in unserer eigenen Halle mit unseren Fans im Rücken.“

Ob sich der Hauptrundensieger von den maximal 714 Zuschauern im Sportzentrum am Lehmwohld beeindrucken lässt, ist zu bezweifeln. Gelingt ein ähnlicher Auftritt wie letzte Woche, dann können sich die Elche auf der Heimfahrt gedanklich schon einmal mit dem Viertelfinale gegen Bochum oder Frankfurt beschäftigen.