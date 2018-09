Basketball Elchiner Basketballer haben viel Respekt für die Bayern-Reserve

Elchingen/Ulm / ckl/seb

Üben, üben, üben – die Lösung von Dario Jerkic, wie die Elchinger Basketballer ihre Freiwurfschwäche in den Griff bekommen können, ist einfach. Nachdem der amtierende Meister bereits in der vergangenen Pro-B-Saison von der Linie alles andere als geglänzt hat (56,7 Prozent Trefferquote), setzte sich das Dilemma beim Ligastart am vergangenen Samstag fort. Nur 9 von 19 Freiwürfen der Elche fielen in der Brühlhalle durch den Korb. Gegen die RheinStars Köln wurde mit 81:76 zwar trotzdem gewonnen, doch vor allem in engen Partien, wenn gegen Ende viel gefoult wird, können Freiwürfe entscheidend sein.

Solange die Elchinger aber in allen anderen Bereichen ihren Gegnern überlegen sind, können sie dieses Manko ausgleichen. Trotzdem wünscht sich Sportdirektor Jerkic beim Gastspiel am Samstag bei Bayern München II (18 Uhr) eine etwas bessere Freiwurf-Ausbeute. Der Respekt vor den Gastgebern ist bei ihm groß: „Mit Ulm und Frankfurt gehört München zu den talentiertesten Mannschaften in Deutschland.“

Leibenaths Co nun bei Bayern

Dass die Bundesliga-Reserve vergangene Saison um den Klassenerhalt zittern musste, gehört für Jerkic der Vergangenheit an: „Bayern ist eine Hammermannschaft in der Pro B. Die muss sich vor niemand verstecken.“ Den Auftakt verloren die Spieler von Coach Demond Green allerdings mit 92:98 in Leverkusen. Assistenztrainer des ehemalige deutschen Nationalspielers ist übrigens Andreas Wagner, der vergangenen Saison noch Co-Trainer von Thorsten Leibenath beim Bundesligist Ratiopharm Ulm war.

Gegen die mit Jugendnationalspielern gespickte Bayern-Auswahl könnte Rückkehrer Jere Vucica seinen ersten Saisoneinsatz feiern. Der Trainersohn war unter der Woche nach Elchingen zurückgekehrt. Laut Jerkic stellt sich allerdings erst noch heraus, ob der Flügelspieler so schnell integriert werden kann, dass ein Einsatz am Samstag Sinn macht.

Die Orange Academy ist am Samstag (18 Uhr) bei den RheinStars Köln zu Gast. Obwohl beide Teams vergangene Saison in der Pro A gegeneinander gespielt haben, stehen sich nun eine Klasse tiefer zwei Mannschaften mit einem komplett anderen Gesicht gegenüber. Sowohl Ulm als auch Köln haben den Kader deutlich verjüngt. Deshalb steht für Trainer Danny Jansson fest: „Am Anfang der Saison stecken wir mitten im Lernprozess.“

Beim Auftaktsieg gegen Erfurt (68:54) sah das Gebotene allerdings schon recht ordentlich aus. Jansson erkannte trotzdem in der Verteidigung noch Raum für Verbesserung – was angesichts der gerade einmal 54 kassierten Punkte überrascht. „Es waren schon einige gute Szenen dabei, aber wir werden noch etwas Zeit brauchen. Um in der Liga etwas ausrichten zu können, müssen wir als Einheit verteidigen“, erklärt der finnische Coach.