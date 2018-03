Neu-Ulm Die richtigen Lehren ziehen

Neu-Ulm / seb

Nach dem Pokalwochenende in der eigenen Halle ergeht es den Ulmer Basketballern wie Goethes Dr. Faust („Da steht ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.“). Trainer Thorsten Leibenath hatte sich ein „Ausrufezeichen in einer bislang durchwachsenen Saison“ erhofft. Gegen Bayern München reichte es für eine gute Halbzeit, gegen Bayreuth zu einem glücklichen, aber verdienten Sieg. Zwei Ergebnisse, die nicht zwingend für den erhofften Aufschwung in der Bundesliga sorgen müssen. Auf der anderen Seite blieb das von manchen befürchtete Debakel aus. Gut möglich, dass das Turnier somit für die weitere Saison gar keine Auswirkung hat.

Was sich aber gezeigt hat, ist, dass sich auch mit einem Höchstmaß an Motivation die spielerischen Defizite nur in begrenztem Umfang kaschieren lassen. Das könnte aber auch die wichtigste Erkenntnis sein: Nämlich, dass die Mannschaft mit dem richtigen Einsatz gegen Topteams mithalten und sie sogar schlagen kann. So bleibt die Hoffnung, dass die beiden Partien so manchem Ratiopharm-Akteur noch einmal deutlich vor Augen geführt haben, dass der Kampf um die Playoff-Teilnahme nur mit dem nötigen Einsatz erfolgreich bestritten werden kann. Folgen weitere Auftritte wie zuletzt in der Liga gegen Gießen und Frankfurt, wird die Meisterschaftsrunde ohne Ratiopharm Ulm stattfinden.