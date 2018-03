Basketball 2. Bundesliga ProA Die Fans als sechster Mann

Ehingen / Helen Weible

Zu Hause gegen das offensivstarke Hagen müssen die Steeples richtig gut verteidigen. Unterstützung kommt aus den vollbesetzten Rängen.

Auch wenn der vierte Sieg in Folge noch lange nicht eingefahren ist – „einen vollen Erfolg“ verzeichnet das Team Ehingen Urspring vor dem Zweitliga-Duell am Samstagabend (19 Uhr) gegen Phoenix Hagen jetzt schon. Was Teammanager Nico Drmota sehr glücklich macht. Die Aktion unter den Hashtags „Wirmachendiehüttevoll“ und „Ehingenhältzusammen“ hat voll eingeschlagen. Die von den Sponsoren finanzierten Tickets kamen bei den Schulen und sozialen Einrichtungen bestens an und an der Abendkasse in der Halle am Vanotti-Gymnasium ab 17.30 Uhr ist nur noch eine begrenzte Stückzahl zu erhalten.

„Das gibt ein großes Fest“, gibt Drmota voraus und auch Domenik Reinboth, der Trainer der Steeples weiß: „Schon im Spiel gegen Paderborn haben uns die vielen Läufe enorm Kraft gekostet. Das Publikum verleiht uns dann die Extra-Energie, die man dafür braucht.“ Auf den Heimvorteil verlassen können sollte man sich gerade gegen einen so brutal offensivstarken Gegner wie die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. In den letzten beiden Partien kam der Tabellensechste je auf 99 Punkte. In Hanau gab es zwar nach doppelter Verlängerung eine 99:102-Niederlage, aber die machten sie zuletzt gegen Ulm mit dem höchsten Sieg seit zehn Jahren wieder gut (99:55). Dabei treffen die Feuervögel, die nur drei US-Amerikaner im Kader haben, durch die Bank ausgeglichen. Den 28-jährigen Routinier auf der Flügelposition, Domenik Spohr, sollte das Team Ehingen Urspring aber besonders im Auge behalten. Während die Steeples drei Siege in Folge verbuchten, schwankten die Ergebnisse des Teams um Trainer Kevin Magdowski etwas. Im Hinspiel gelang den Feuervögeln ein 90:68-Sieg.

Ganz zu stoppen vermag man das Offensivfeuerwerk der Hagener wohl nicht, aber man wolle versuchen, „dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen“, meint Reinboth. Und Kevin Yebo und Co. sollten möglichst immer eine offensive Antwort parat haben.

Dem Trainer stehen generell alle Akteure zur Verfügung. Die NBBL-Youngsters, die unter der Woche ein Spiel hatten, sind im Training wieder dazugestoßen. Kevin Strangmeyer, Moritz Noeres, Nils Leonhardt, Franklyn Aunitz und Bo Meister könnten also Optionen von der Bank sein. Zudem sei der am Sprunggelenk verletzte Jonathan Malu wieder ins Training eingestiegen. Ob es zu einem Einsatz reicht, ist aber offen. Unter der Woche habe es einige Spieler mit einer leichten Grippe erwischt, es „sollten“ aber alle soweit fit sein, sagt Rein­both. Und die Fans könnten heute den sechsten Mann verkörpern.