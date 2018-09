Basketball Der große Wurf: Von Lehr in die NBA

Thomas Gruber

Ganz großes Kino auf der Weltbühne des Sports: Der Öl- und Additivspezialist Liqui Moly aus Ulm-Lehr steigt beim NBA-Klub Chicago Bulls als Sponsor ein. Seit kurzem schon in der stärksten Eishockey-Liga der Welt beim NHL-Klub Los Angeles Kings aktiv, sind die cleveren Schwaben nun auch bei den Basketballern auf dem US-Parkett.

Peter Baumann, der Marketing-Chef bei Liqui Moly, war gestern über das Zustandekommen der Kooperation glücklich: „Wir müssen international einfach ein paar Nadelstiche setzen. Oder anders ausgedrückt: Ab und zu mal einen Pflock reinhauen!“

Abgemacht ist, dass die Ulmer Vorzeige-Firma groß rauskommen kann: Werbung im Stadion in Chicago und in den sozialen Medien – so soll die breite Aufmerksamkeit genutzt werden, die das US-amerikanische Basketball-Team genießt.

Eher untypisch schwäbisch, aber es wird sehr viel Geld in die Hand genommen, denn Liqui Moly gibt einen siebenstelligen Betrag aus. Dollar oder Euro? „Das ist in dieser Dimension und beim Stellenwert des Dollars egal“, so Baumann und er ergänzt: „Das ist unser bislang größtes Sponsoring-Engagement in Nordamerika.“

Das Logo des Ölherstellers wird im United Center deutlich zu sehen sein, unter anderem auf beiden Korbständern, sowie auf den digitalen Kanälen der Bulls. „Eine attraktive Sportart, eine bekannte Liga und eine starke Mannschaft mit großer Anhängerschaft, das ist für uns die perfekte Mischung“, begründet Baumann das Engagement. Die Bulls meinen zur Kooperation: „Wir freuen uns, mit Liqui Moly einen starken Partner gefunden zu haben. Eine Premium-Marke, die mit uns eine weltweite Strahlkraft und ein ständiges Streben nach Qualität und Spitzenleistung teilt, passt sehr gut zu uns“, sagt Matthew Kobe, Vice President bei den Chicago Bulls. Bekanntlich ist die Sportart der Ulmer Firma nicht fremd: Seit Jahren ist Liqui Moly Partner von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga.

Träumen ist erlaubt: Ein Freundschaftsspiel der „Liqui-Moly-Partner“ in der Ratiopharm-Arena: Ulm gegen die Chicago Bulls . . .