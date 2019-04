Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihren ersten Test in der WM-Vorbereitung am 11. August in Trier gegen Schweden, gab der Deutsche Basketball-Bund bekannt.

Anschließend stehen für die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl der Supercup vom 16. bis 18. August in Hamburg sowie voraussichtlich zwei weitere Testspiele in Japan an. Den Kader für die Weltmeisterschaft vom 31. August bis 15. September in China wird Rödl „nicht vor Mitte Juli 2019 nominieren“, teilte der DBB weiter mit.

„Ich glaube, dass Schweden genau der richtige Gegner für unser erstes Testspiel sein wird. Wir haben nur wenig Zeit zur gemeinsamen Vorbereitung und möchten schon gegen Schweden zeigen, dass wir auf einem guten Weg zum World Cup in China sind“, sagte Rödl.

Bei der WM trifft Deutschland in der Gruppe G in Shenzhen auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien. In China geht es auch um sieben Tickets für Olympia 2020 in Tokio. Die zwei bestplatzierten Europäer qualifizieren sich für die Sommerspiele.

