Basketball David Krämer: In Krisenzeiten hochgearbeitet

Ulm / Sebastian Schmid

Vor dem Derby mit den Tigers Tübingen war den Ulmer Basketballern klar, dass es schwer wird. Schließlich erwartete jeder eine Trotzreaktion nach den schwachen Bundesliga-Auftritten und damit einhergehend einen klaren Erfolg gegen das Liga-Schlusslicht. Deshalb stellte Trainer Thorsten Leibenath nach dem 95:82 fest: „Können wir in so einem Spiel gut aussehen? Ich glaube nicht“, fügt aber an: „Haben wir das Beste daraus gemacht? Ich glaube schon.“

Die Hausherren hatten gegen Tübingen wie zuletzt vor allem in der Defensive Probleme, lieferten aber im Angriff eine solide Leistung ab. Es war ein Erfolg, der nicht zwingend als Befreiungsschlag taugt, aber vorsichtig optimistisch stimmt. „Ich hoffe, dass dieser Sieg eine Menge Druck von unseren Schulter nimmt und jetzt der Aufschwung kommt“, sagte Ismet Akpinar bei Telekomsport. „Man sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind – und dann ist in dieser Saison auch noch was drin“, sagte Leibenath, stellt aber auch klar, dass „wir in der Verteidigung besser werden müssen.“

Sorgen bereiten die Verletzten Ryan Thompson und Da’Sean Butler. Immerhin schloss Leibenath nicht aus, dass das Duo am Samstag in Würzburg mitwirken kann. Ein weiteres Sorgenkind ist Tim Ohlbrecht, der im Magazin BIG einräumte, dass er „keine Minuten bekommt, weil ich ganz einfach scheiße spiele.“ Eine Einschätzung, die sein Trainer offensichtlich teilt. Der 29-Jährige spielte keine Sekunde.

David Krämer hingegen hat sich mit starken Leistungen in einem schwachen Ulmer Team zuletzt in den Fokus gespielt und ist zu einem der Publikumslieblinge avanciert. In 14 Bundesliga-Spielen kam der 21-Jährige bislang zum Einsatz, der von Leibenath im Schnitt über zehn Minuten aufs Feld geschickt wird, dabei 5,1 Punkte erzielt und 59,1 Prozent seiner Dreierwürfe trifft. Was aber viel mehr für Krämer spricht, als die nackten Zahlen, ist die Energie, mit der er zu Werke geht. Die sticht in dieser Saison noch mehr heraus, da der Rest des Teams nicht immer den nötigen Einsatzwillen erkennen lässt.

Die Chancen genutzt

Der Guard profitiert also zum Teil auch davon, dass es bei den Ulmern nicht wie erhofft läuft. „Wir haben dieses Jahr bei ein paar Spielern daneben gelegen“, hat Manager Thomas Stoll bei Telekomsport eingeräumt. Mit Toure Murry und Trey Lewis mussten deshalb zwei Guards gehen, mit Katin Reinhardt kam nur ein neuer hinzu. Wenn die etablierten Profis straucheln, ist es für die Talente einfacher, Einsatzzeiten zu erhalten. Aber diese müssen sie auch nutzen. Und das hat Krämer getan, gegen Tübingen traf er drei seiner vier Distanzwürfe. Hätte er nicht früh vier Fouls kassiert, wäre er länger als neun Minuten auf dem Feld gestanden. Doch so etwas gehört zum Lernprozess, den junge Spieler durchmachen.

Sehr hohe Ziele

Die Lobeshymnen auf den deutschen U-20-Nationalspieler häufen sich, Leibenath vergleicht Krämers Werdegang bereits mit Per Günther und Daniel Theis, der den Sprung in die NBA geschafft hat. Ein Ziel, dass auch Krämer hat, der unumwunden zugibt, dass die amerikanische Profi-Liga oder die Euroleague seine großen Ziele sind. „Zunächst muss ich aber meine kleinen Ziele erreichen“, stellt der Sohn eines ehemaligen Basketball-Profis klar: „Und dazu gehört, in der Bundesliga konstant spielen zu dürfen.“

Leibenath, der Krämer mitunter während Partien sehr lautstark und energisch auf dessen Fehler hinweist, hält große Stücke auf das Talent. „David hat diese Saison den Durchbruch geschafft. Ich bin froh, dass ich noch mit ihm weiterarbeiten darf.“ Der Ulmer mit der Trikotnummer 44 hat noch für eine weitere Saison einen Vertrag mit dem Ratiopharm-Team, sagt aber auch, dass er mal schauen will, was der Sommer so bringt.

Ein wichtiges Thema ist für Krämer auch die deutsche Auswahl. „Für das A-Nationalteam aufzulaufen, wäre unglaublich.“ Dass er im Sommer unter dem jetzigen Bundestrainer Henrik Rödl eine starke U-20-EM gespielt hat, ist sicherlich kein Nachteil. Der Auftritt in Kreta hatte sogar noch einen weiteren Vorteil. Rapper Marteria war als Edel-Fan mit seiner Crew vor Ort und lud Krämer am Freitag zu seinem Konzert in der Ratiopharm-Arena backstage ein. Dass Kid Simius auf der Bühne ein Krämer-Trikot trug und er selber dann mit auf die Bühne durfte, krönte den musikalischen Abend. Momentan läuft es einfach bei David Krämer.