Bittere Pille für die Scanplus Baskets Elchingen. Die Zweitliga-Pro-B-Baskteballer tragen ihr erstes Play-off-Spiel gegen die Basket Juniors Oldenburg am kommenden Samstag, 14. März, 19 Uhr, in der heimischen Elchinger Brühlhalle wegen der Corona-Krise als sogenanntes Geisterspiel ohne Publikum aus.

„Diese Entscheidung fiel bewusst zum Schutz der Gesundheit und zum Wohle der Fans, Spieler, Mitarbeiter und all der Menschen, die ein solches Spiel erst möglich machen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins von Mittwochabend. Das Spiel kann aber per Livestream im Internet verfolgt werden. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, betont Andreas Werther, Vereinsvorsitzende des SV Oberelchingen.

Bereits für das Play-off-Spiel am Samstag gekaufte Tickets können in der Backstube Klostersteige in der Oberelchinger Postgasse 1 während der üblichen Öffnungszeiten zurückgegeben werden. Dort wird der volle Kaufpreis erstattet. Weitere Infos unter: www.scanplusbaskets.de