Der Basketball-Bundesliga drohen bereits zum am ersten Spieltag die ersten Absagen.

Nach dpa-Informationen sind die für Samstag geplanten Partien zwischen medi Bayreuth und den Telekom Baskets Bonn sowie Jobstairs Gießen 46ers gegen Syntainics Mitteldeutscher BC gefährdet, weil es in beteiligten Teams Corona-Fälle gibt oder gab. Zuerst hatte das Fachmagazin „BIG - Basketball in Deutschland“ darüber berichtet. Die Liga will sich bis zum frühen Donnerstagnachmittag dazu äußern.

Das Team von medi Bayreuth befindet sich wegen positiver Corona-Fälle bereits seit zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Aus diesem Grund hatten auch schon zwei Pokalspiele der Franken verlegt werden müssen. Die Bayreuther sollen erst am Freitag wieder trainieren können. Das Drittliga-Team der Gießener befindet sich seit Montagabend nach einem positiven Test bei einem Spieler in Quarantäne.

