Basketball Chris Ensminger trainiert Ulmer Regionalliga-Basketballer

Ulm/Söflingen / Sebastian Schmid

Die größte Sensation in der am Wochenende startenden Regionalliga-Saison dürfte der Ulmer Trainer sein. Bundesliga-Legende Chris Ensminger, der seit vergangener Saison in der Donaustadt tätig ist, wird das Team von BBU’ 01 betreuen. Der inzwischen 44-Jährige belegt in der digital erfassten Erstliga-Statistik (seit 1998/99) den ersten Platz bei Punktspielen (485), Rebounds (4093), Freiwürfen (1322) und Fouls (1476). Kurzum: Der ehemalige Center verfügt über reichlich Erfahrungsschatz, den er an seine jungen Schützlinge weitergeben kann.

Wie bereits in den vergangenen Jahren geht es beim Ulmer Team hauptsächlich darum, den jungen Talenten im Aktiven-Bereich erste Einsatzzeiten zu geben. „Die Regionalliga ist für unsere Jungs eine Ausbildungsplattform. Es geht nicht darum, möglichst viele Siege einzufahren, sondern darum, unsere Spieler zu entwickeln“, erklärt Ensminger, der zudem die NBBL-Mannschaft von BBU Memmingen/Allgäu trainiert und daneben noch als sportlicher Leiter des Vereins BBU `01 fungiert.

23 Spieler zur Auswahl

Der zweimalige deutsche Meister kann in der Regionalliga auf einen Pool von 23 Spielern zurückgreifen, dessen Bandbreite vom 16-jährigen Igor Milicic bis hin zum 20 Jahre alten Christoph Philipps reicht, der bereits erste Bundesliga-Minuten vorweisen kann. Wie jede Saison wird es vor jeder Partie ein kleines Puzzlespiel sein, alle Spieler auf die Ulmer Teams in den Jungend-Bundesligen, Nachwuchsbundesligen, Oberliga, Regionalliga und Pro B zu verteilen. „Das Regionalliga-Team ist, wie alle unsere Leistungsteams, ein Sprungbrett. Hier kann man sich für das nächsthöhere Level beweisen“, erklärt Ensminger. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich seinen Talenten, die die vergangene Spielzeit auf Platz drei abgeschlossen haben, am Sonntag beim Saisonstart in Haiterbach (17.30 Uhr).

Williams nur noch Trainer

Beim Liga-Konkurrent TSG Söflingen steht Ed Williams vor einem Abschied – allerdings nur vom Parkett. Der 37-Jährige wechselt komplett auf die Bank, nachdem er zuletzt noch Spielertrainer war. Das Team um Topscorer Irfan Mecinovic peilt eine Platz im Mittelfeld an, am besten mit viel Luft zu den Abstiegsplätzen. Dafür kamen vom Team Ehingen/Urspring Noah Aghas und aus Fellbach (1. Regionalliga) Yannick Armbrust. Der Kern des Teams blieb jedoch zusammen, so dass es beim Auftakt am Sonntag (14 Uhr) in der Theodor-Pfizer-Halle gegen Schwäbisch Hall wenig Abstimmungsprobleme geben sollte.