Die Hakro Merlins Crailsheim stehen am Sonntag bei Tabellenführer Bayern München vor einer schweren Aufgabe.

In der Tabelle marschieren die Münchner munter vorneweg, mit Abstand auf die Konkurrenz. Magere vier Minuspunkte weist das Konto derzeit aus. Die zweitplatzierten Oldenburger haben schon zehn „Miese“ eingefahren. Niederlagen kassierten die Münchner in Oldenburg (82:83 verloren) und beim forschen Aufsteiger in Vechta (75:93-Niederlage). Allerdings wird bekanntlich nicht nach der Hauptrunde über den neuen Meister befunden, sondern erst in den Play-offs, und unverwundbar sind auch die Bayern nicht, wie sich im Pokal gezeigt hat.

Natürlich werfen auch die Verantwortlichen einen Blick auf die Tabelle und verfolgen, wie sich die direkte Konkurrenz schlägt. „Aber“, unterstreicht Ingo Enskat, Crailsheims sportlicher Leiter, „der Spielplan gibt häufig auch vor, wie die Siegchancen letztlich zu bewerten sind. Wir müssen sehen, in welchen Spielen wir Siegchancen hatten und wie wir die genutzt haben. Derzeit haben wir es in drei Wochen mit den Topteams aus Deutschland zu tun. Die Tabelle ist wichtig, aber letztlich auch eine Momentaufnahme und gibt auf das Restprogramm vorausschauend Hinweise darauf, wo die Knackpunkte liegen und welche Spiele man gewinnen kann. Nicht mehr und nicht weniger.“

Die Basketballer des FC Bayern sind in der Euroleague nur knapp gescheitert. „Die Münchner spielen also auf europäischem Topniveau. Die Mannschaft ist mit qualitativ hochklassigen Spielern sehr tief besetzt. Das sucht in Deutschland seinesgleichen. Klar, dass wir da nicht als Favorit antreten, sondern nur eine Außenseiterchance haben“, spricht Ingo Enskat über die Qualität des Gegners vom Sonntag. „Andererseits“, holt er weiter aus, „fährt man als Sportler auch nicht irgendwohin, um zu verlieren. Das Prinzip Hoffnung besteht immer – auf das Momentum, einen schlechten Tag des Favoriten. Auf jeden Fall haben wir in München nichts zu verlieren, können unbefangen dorthin aufbrechen und wollen den Favoriten auf jeden Fall ärgern!“

Bayern München ist erfolgsverwöhnt

In der heimischen Arena unterlagen die Hakro Merlins gegen das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt deutlich mit 71:96-Punkten. „Ich glaube wir hatten unsere Momente während des Spiels, aber gegen einen solchen Gegner muss der Fokus über 40 Minuten da sein“, befand Coach Tuomas Iisalo damals im Nachgang der Partie.

Die Basketballer des FC Bayern haben am letzten Spieltag der Euroleague 84:77 gegen den spanischen Vertreter Gran Canaria gewonnen. Der deutsche Meister beendet die Saison in der Königsklasse als Elfter und mit 14 Siegen – die beste Leistung eines deutschen Teams in der Euroleague.

Der noch amtierende Champion setzte sich bei seinem letzten Punktspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 84:73 (48:36) unter dem Strich sicher durch und feierte im 28. Saisonspiel den 26. Sieg. Erfolgreichste Werfer im Team von Münchens Trainer Dejan Radonjic waren Nationalspieler Danilo Barthel mit 22 Punkten und Derrick Williams, der elf Zähler mit beisteuerte.

