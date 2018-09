Basketball BBU`01-Trainer Mahir Solo: Der Mann für alle Frauen

Ulm / seb

Die Damen von BBU `01 starten am Samstag mit einem neuen Trainer in die Regionalliga. Beim Heimspiel in der Listhalle (15 Uhr) gegen Aufsteiger Heidenheim wird zum ersten Mal Mahir Solo das Sagen haben. Der 30-Jährige ist seit Ende August in Ulm und der erste hauptamtliche Damen-Trainer des Klubs. Der Diplomsportlehrer aus Bosnien kümmert sich dabei nicht nur um die Regionalliga-Damen, sondern um den gesamten weiblichen Bereich, in dem sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Seit der Fusion mit der Damen-Abteilung des DJK/Sportbund Ulm im Sommer 2014 spielen über 100 Mädchen und Frauen in aktuell sieben Mannschaften. „Es war Zeit, dem enormen Zuspruch Rechnung zu tragen“, sagte BBU-Vorstand Thomas Stoll bei Solos Vorstellung: „Mit Mahir haben wir jetzt einen jungen, kompetenten Coach gefunden, der schon auf dem Niveau gearbeitet hat, das wir hier in Ulm mittelfristig erreichen wollen.“

Zuletzt in der 2. Liga aktiv

Solo trainierte zuletzt in der 2. Liga die BG 89 Hurricanes. Allerdings holte der Klub aus Scheeßel (zwischen Bremen und Hamburg) trotz Platz fünf im Sommer einen neuen Trainer. Solo, der einen Vertrag bis 2019 besaß, sollte den männlichen Jugendbereich übernehmen. Kurios: Der neue Coach Christian Greve wurde vom Klub in der Wohnung des alten Trainer mit einquartiert. Nachdem das Angebot aus Ulm kam, zog Solo schnell aus der Trainer-WG aus.

Nach nur zwei Wochen Vorbereitung mit dem neuen Trainer und angesichts von sieben Neuzugängen könnte der Saisonstart allerdings holprig werden. Auch wenn die langfristigen Ziele ambitioniert sind, fängt Solo erst einmal klein an: „Wir wollen dieses Jahr vor allem Erfahrung sammeln und den Klassenerhalt schaffen.“ Der Bosnier ist ebenso wie sein Team auf den Ligastart am Samstag gespannt: „Das erste Spiel ist für uns eine gute Chance zu sehen, wo wir stehen.“