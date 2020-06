Trainer Johan Roijakkers verlässt den Basketball-Bundesligisten BG Göttingen nach acht Jahren.

„Es ist nicht in Worte zu fassen, was Johan für die BG Göttingen und den Basketball hier in der Region geleistet hat“, wird Geschäftsführer Frank Meinertshagen in einer Club-Mitteilung zitiert. „Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich unser Club zu einer guten Adresse in Deutschland entwickelt hat. Nach dem Aufstieg 2014 hat Johan mit einem der kleinsten Spieleretats in der easyCredit BBL fast immer die Erwartungen übertroffen.“

Der Niederländer Roijakkers kam 2012 nach Göttingen und stieg 2014 mit den Niedersachsen in die Bundesliga auf. Nach acht Jahren sei es an der Zeit, „den nächsten Schritt zu gehen“, sagte der 39-Jährige. Mit Roijakkers verlassen auch Co-Trainer Hylke van der Zweep, Athletiktrainer Domenik Theodorou und Scout Julian Meier den Club. Einen Nachfolger für den Trainer hat Göttingen noch nicht.

