Basketball Bayern startet als großer Favorit in die Bundesliga-Saison

Ulm / Von Sebastian Schmid

Uli Hoeneß weiß um die Hoffnung der Konkurrenz. Deshalb stellte der Präsident des FC Bayern München vor dem Saisonstart heute bei Ratiopharm Ulm (19 Uhr/Sport 1) klar: „Wichtig ist, bei aller Euroleague-Euphorie nicht zu vergessen, dass wir unbedingt deutscher Meister werden wollen.“ Angesichts der Verstärkungen geht der Double-Sieger als klarer Favorit in die neue Spielzeit. Unter anderem kamen Nationalspieler Maodo Lo, der Finne Petteri Koponen und der NBA-erfahrene Derrick Williams.

So viel steht für die Konkurrenz fest: Wer Meister werden will, muss die Bayern schlagen. Hoffnung, dass das gelingt, schöpfen die Herausforderer aus der Euroleague-Teilnahme. Dort müssen die Münchner alleine in der Vorrunde 30 Partien bestreiten – eine Zusatzbelastung, die dafür sorgen könnte, dass die Bayern nicht in jedem Bundesligaspiel voll konzentriert sind.

Am ehesten können der entthronte Serienmeister Bamberg und Alba Berlin dem Titelträger gefährlich werden. Dafür holten die Franken, deren Etat deutlich geschrumpft ist, unter anderem Aufbauspieler Tyrese Rice. Bei den Hauptstädtern blieben überraschend die meisten Leistungsträger an Bord, darunter Liga-MVP Luke Sikma. Deshalb startet Berlins Trainerfuchs Aito Reneses mit einem eingespielten Team in die Saison.

An der vermeintlichen Vormachtstellung der „drei großen Bs“ wollen die üblichen Verdächtigen rütteln. Zu diesem Kreis gehören auch die württembergischen Vertreter Ludwigsburg und Ulm. Wie eigentlich in jedem Jahr unter Coach John Patrick hat sich das Gesicht der MHP Riesen, die vergangene Saison die erfolgreichste Spielzeit ihrer Vereinsgeschichte hingelegt haben, komplett verändert. 14 Abgänge waren es dieses Mal beim Halbfinalisten, dafür kamen 13 Neue, darunter der Ex-Bamberg Trevor Mbakwe. Mit diesem neu zusammengewürfelten Kader will Ludwigsburg, das morgen (20.30) zuhause gegen Frankfurt in die Saison startet, die sechste Playoff-Teilnahme in Serie.

Die Meisterschaftsrunde ist auch für Ratiopharm Ulm das Ziel, für das im vergangenen Jahr erstmals unter Trainer Thorsten Leibenath nach der Hauptrunde Schluss war. Bei der Kaderzusammenstellung setzten die Schwaben auf eher unbekannte Akteure, sieht man einmal von Dwayne Evans (aus Ludwigsburg) ab.

Von den Playoffs können die Hakro Merlins Crailsheim, die zum Start heute in Bremerhaven ran müssen, nur träumen. Für sie geht es bei ihrem dritten Erstliga-Gastspiel darum, die Klasse zu halten. Dabei kann der Trainer Tuomas Iisalo auf die letztjährigen Leistungsträger Frank Turner und Sherman Gay zählen. Außerdem wurde Brion Rush geholt, der für Göttingen in der letzten Saison im Schnitt 16,4 Punkte erzielt hat. Anders als die Bayern, die auf drei Hochzeiten tanzen, kann sich Crailsheim ganz auf die Liga konzentrieren. Als Aufsteiger darf der Klub nicht am reformierten Pokal teilnehmen.