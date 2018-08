Basketball-Karriereende Bayern-Kapitän Gavel hört auf: „Job jetzt erledigt“

München / DPA

Anton Gavel, der Kapitän des deutschen Basketball-Meisters FC Bayern München, beendet nach zwölf Profijahren seine erfolgreiche Karriere. Das gab der 34 Jahre alte Deutsch-Slowake im Rahmen einer Pressekonferenz im Audi Dome der bayerischen Landeshauptstadt bekannt.

„Der Zeitpunkt ist jetzt der richtige, mit zwei Titeln aufzuhören - das ist das Beste“, sagte Gavel, der vier Spielzeiten für die Bayern aktiv war. „Wir hätten in den gesamten vier Jahren noch den einen oder anderen Titel mehr holen können, aber insgesamt war das eine sehr schöne Zeit. Ich wollte aber noch einmal den Titel holen, insofern ist mein Job jetzt erledigt.“

Der in Kosice geborene Nationalspieler kam 2014 nach München; zwei Jahre später erneuerte er seinen Vertrag um weitere zwei Jahre. Zuvor hatte er fünf Jahre für Brose Bamberg gespielt. Er absolvierte insgesamt 458 Spiele in der Basketball-Bundesliga. Fünf Mal war der Aufbauspieler für Bamberg und München am Gewinn der deutschen Meisterschaft beteiligt, viermal wurde er Pokalsieger. In der EuroLeague bestritt Gavel 70 Partien. Für Deutschland absolvierte er zwölf Länderspiele, für die Slowakei kam er zuvor auf 89 Einsätze.

„Anton war immer ein Vorbild, und für mich ist klar, dass er im Basketball bleiben muss“, sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic. Auch Gavel äußerte sich grundsätzlich positiv dazu, zunächst wolle er sich aber seiner Familie widmen und „dann sehen, was die Zukunft bringt“.

