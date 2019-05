Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Der ehemalige Basketball-Profi Anton Gavel wird Nachwuchstrainer bei Ratiopharm Ulm. Er übernimmt die Orange Academy und die U19-Mannschaft.

Im Sommer 2018 hatte Anton Gavel seine Karriere als Basketballprofi beendet – jetzt startet der 34-Jährige seine Laufbahn als Trainer. Der Deutsch-Slowake wird den Nachwuchsleistungsbereich von BBU ’01 mitgestalten. Als Cheftrainer der Orange Academy (ProB) und der NBBL von Ratiopharm Ulm (U19) soll er die Toptalente trainieren. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

„Er (Anton Gavel, Anm. d. Red.) hat in seiner Spielerkarriere alles erlebt, das soll er nun an unsere jungen Spieler weitergeben“, sagt BBU ‘01-Geschäftsführer Thomas Stoll. „Ich freue mich auf die Challenge“, sagt Gavel vor seiner ersten Trainersaison. „Ich möchte eine gewisse Einstellung zur täglichen Arbeit vermitteln und dabei die Spieler so gut wie möglich entwickeln.“

Erfolgreiche Karriere als Basketball-Profi

Als 17-Jähriger war Gavel mit der BG Karlsruhe in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen, wo er 2006 zum Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet wurde. In Gießen etablierte er sich als BBL-Spieler und stand erstmals im Halbfinale. Nach zwei Jahren in der spanischen ACB und einer Saison für Aris Thessaloniki in Griechenland verbrachte Gavel den Großteil seiner Karriere bei Brose Bamberg. Hier wurde er zwei Mal zum besten Verteidiger der Liga ausgezeichnet und gewann unter Trainer Chris Fleming vier Meisterschaften in Folge (2010 bis 2013). Im Anschluss lief der Point Guard vier Jahre für den FC Bayern München auf und beendete seine Karriere nach dem Double-Gewinn aus Meisterschaft und Pokal (2018).

Ratiopharm-Talente sollen von Gavels Erfahrungen profitieren

„Anton soll die hervorragende Arbeit, die Danny Jansson in den letzten fünf Jahren gemacht hat, konsequent fortsetzen“, sagt Thorsten Leibenath, der Gavel zwei Jahre als Co-Trainer in Gießen coachte. „Von Antons Erfahrung auf europäischem Topniveau und seiner Arbeitseinstellung werden unsere Talente sicherlich profitieren“, so der designierte Sportdirektor.

Gavel erhält in Ulm einen Zweijahresvertrag und bringt seine Lebensgefährtin und seine drei Kinder mit an die Donau.

