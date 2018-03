Basketball Basketball: Trey Lewis wechselt von Ulm nach Frankreich

Ulm / seb

Nachdem am Freitag erste Gerüchte um einen Wechsel von Trey Lewis zum französischen Erstligisten JL Bourg aufgetaucht waren, folgte nun die Bestätigung. Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm und der 25 Jahre alte Amerikaner gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Die Auflösung des Einjahresvertrags erfolgte laut Verein „in beiderseitigem Einvernehmen“.

Nach Toure Murry ist Lewis bereits der zweite Akteur, der den Tabellensiebten während der laufenden Saison verlässt. Im Gegenzug wurden Jerrelle Benimon und Luka Babic nachverpflichtet. Ob für Lewis Ersatz geholt wird, ist offen. Die Ulmer sondieren jedenfalls den Spielermarkt nach geeigneten und finanzierbaren Akteuren. Bis zum 28. Februar ist das Wechselfenster geöffnet, danach kann bis Ende März noch ein weiterer Spieler gemeldet werden.

Lewis verkündete bei Twitter seinen Wechsel: „Ein neues Kapitel beginnt.“ Zudem bedankte er sich beim Verein, seinen Mitspielern und den Fans.

Mit seiner Spielweise hatte der Aufbauspieler polarisiert, der für das Ratiopharm-Team in 19 Bundesliga-Einsätzen im Schnitt 11,6 Punkte erzielte und 2,1 Assists auflegte. Seine individuelle Klasse ist unbestreitbar, was sich allerdings oftmals im Hang zu Einzelaktionen äußert. Nicht alle seine Mitspieler waren von Lewis’ stetigen Alleingängen begeistert. Auch unter den Fans gehen die Meinungen auseinander. Das eine Lager wirft dem All-Star, der vor dieser Saison aus Bayreuth kam, Egoismus vor und sehen ihn als Fremdkörper im Spiel. Die andere Fraktion ist der Meinung, dass die Ulmer, bei denen es in dieser Runde nicht wie geplant läuft, nicht auf dessen Offensivqualitäten verzichten können.

Für Ratiopharm-Manager Thomas Stoll und Trainer Thorsten Leibenath steht in der restlichen Spielzeit aber das Zusammenspiel im Vordergrund, wie Stolls Abschiedsgruß deutlich macht. „Trey Lewis ist ein talentierter Scorer, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Was wir jetzt in Ulm brauchen, ist bedingungsloses Team Play – hier hat Trey oftmals zu eindimensional agiert. Ich wünsche ihm in Frankreich viel Erfolg.“