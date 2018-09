Pro B Basketball: Orange Academy braucht keine Anlaufzeit

Ulm / swp

Die Orange Academy hat zum Saisonauftakt mit einem Blitzstart früh den Grundstein für den Sieg gelegt. 29 Punkte brachte die Ulmer Mannschaft gestern in einem furiosen ersten Viertel auf die Anzeigetafel und zeigte dabei vor 500 Zuschauern am Kuhberg begeisternden Offensivbasketball. In den weiteren drei Vierteln folgten dann nur noch insgesamt 39 Zähler. Am Ende stand ein 68:54 (44:18)-Erfolg gegen die Basketball Löwen Erfurt, der gleichermaßen das Potential sowie die Baustellen des jüngsten Teams der Pro B aufzeigte. „Das Spiel hat gezeigt, was wir trotz unserer Jugend in dieser Liga leisten können. Aber wir haben auch noch viel Arbeit vor uns – besonders in der Defensive“, sagte Trainer Danny Jansson.

Eines brauchte die verjüngte Ulmer Mannschaft aber nicht: Anlaufzeit. Nach ausgeglichenen ersten Minuten (10:9) initiierten Dreier durch Nils Mittmann und Neuzugang Malik Kudic die erste Drangphase des Absteigers. Und die hatte Folgen: Der 18:14-Anschluss in der siebten Minute blieb der letzte Erfurter Korb im ersten Viertel. Die Hausherren spielten sich nun in einen Rausch und beendeten den Durchgang mit einem 11:0-Lauf.Auf den Gewaltmarsch zum 29:14 folgten einige Minuten Leerlauf, ehe Philipps, Bretzel und Stoll wieder Pep ins Ulmer Spiel brachte: Ein 8:0-Lauf sorgte für das 42:18. Topscorer Nico Möbus traf zum 44:18-Halbzeitstand.

Mit dem Vorsprung im Rücken ließ die Ulmer Intensität nach der Pause nach. Doch näher als auf acht Punkte (46:54) kamen die Gäste nicht mehr heran. Stoll und Möbus machten mit zwei Dreier dann alles klar.

Für Ulm spielten: Möbus (18 Punkte), Mittmann (10), Philipps (9), Krimmer (7), Kudic (5), Stoll (4), Bretzel (4), Pape (4), Fazekas (3), Ensminger (2), Lanmüller (2).