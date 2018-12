Basketball Basketball: Die Orange Academy kann auch anders

Ulm / seb

Bei der Orange Academy ist der Wurm drin. Drei Partien haben die Ulmer Talente nun in der Pro B in Serie in den Schlusssekunden verloren. Das sie es auch anders können, haben sie im Hinspiel gegen Frankfurt gezeigt. Die Partie gaben sie nämlich gleich in der Anfangsphase aus der Hand. „Im Prinzip haben wir das Spiel in den ersten drei Minuten verloren“, erinnert sich Trainer Danny Jansson: „Wir waren nicht bereit für den Druck der Frankfurter Verteidigung und nachdem sie die ersten Würfe versenkt hatten, sind wir in Panik verfallen.“

Im Rückspiel heute (14 Uhr) bei den Hessen soll das nun besser werden. „Wir müssen von Beginn an konzentriert und bei der Sache sein“, so Jansson. Und das am besten bis zum Schlusssirene, wie die zurückliegenden Spiele gezeigt haben.

Mit acht Siegen und fünf Niederlagen sind die Skyliner Juniors vor dem letzten Spieltag des Jahres 2018 Tabellendritter – und damit die beste Bundesliga-Reserve der Liga. Nur Schwenningen und Spitzenreiter Leverkusen liegen vor den Frankfurtern. Gegenüber dem Hinspiel hat sich der Kader von Trainer Sebastian Gleim ein klein wenig verändert. US-Guard John Thomas Roach hat den Klub ebenso wie Aufbauspieler Jules Dang Akado verlassen. Dafür kam im November Nachwuchs-Center Leon Kratzer, der neben der Bundesliga auch für die Pro B spielberechtigt ist. Ebenso wie Forward Richard Freu­denberg.

Da die Frankfurter Erstliga­-Truppe erst heute Abend (18 Uhr) zuhause gegen Braunschweig gefordert ist, könnte das Duo problemlos in der zweiten Mannschaft aushelfen. Die Frankfurter bestreiten dann übrigens das Pokal-Viertelfinale, das sie durch einen Erstrundensieg gegen Ratiopharm Ulm erreicht haben.

Bester Werfer der Gastgeber ist Elijah Clarence, eines der Top-Talente in Europa und als Schwede der einzige Ausländer im Juniors-Team. Dass den Academy-Schützlingen eigentlich vor keinem Gegner Bange sein muss, haben sie in den vergangenen Spielen gezeigt. Dass sie in den Schlusssekunden gegen jeden Kontrahenten einen Erfolg aus der Hand gaben kann, allerdings auch.