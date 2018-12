Basketball Basketball: Bitteres Déjà-vu für die Orange Academy

Ulm / eb

Geschichte wiederholt sich. Wie schon beim Spiel beim Tabellenzweiten in Schwenningen brachte die Orange Academy in der Pro B auch gestern gegen die Gießen 46ers Rackelos eine zweistellige Führung nicht ins Ziel. Und erneut endete der Ulmer Einbruch mit einem echten Tiefschlag. „Es war eine Kopie unserer Leistung in Schwenningen: Wir spielen über drei Viertel guten Basketball, machen dann aber schwerwiegende Fehler – und verlieren das Spiel“, konstatierte ein angesäuerter Trainer Danny Jansson nach der 75:76-Niederlage.

Bis zur 31. Minute waren die Gastgeber vor 380 Zuschauern am Kuhberg voll auf Kurs gewesen. Ein Dreier von Nils Mittmann hatte zu Beginn des Schlussabschnitts die bis höchste Ulmer Führung markiert (67:54). Mit einem 10:0-Run warfen sich die 46ers dann aber zurück ins Spiel und übernahmen eine Minute vor Schluss die 73:72-Führung.

Was dann folgte, war nichts für schwache Nerven: Erst brachte Zach Ensminger Ulm per Dreier wieder in Front, dann traf Gießens Bjarne Kraushaar kurz vor Ablauf der Spieluhr auf der Gegenseite den entscheidenden Distanzwurf. „Dass Kraushaar so einen wilden Dreier trifft, ist für uns unglücklich, aber kein Zufall“, sagte Jansson.

Lehrreich, aber schmerzhaft

Für seine Schützlinge sind es schmerzhafte, aber lehrreiche Erfahrungen. „Wir müssen solche knappen Spiele zu Ende bringen, doch momentan scheint uns das Angst einzuflößen. Das ist ein Wachstumsprozess, der uns momentan sehr weh tut“, sagt der finnische Trainer, der seine Spieler nun bis zum Gastspiel am kommenden Samstag beim FC Bayern München II wieder aufbauen muss.

Punkte Ulm: Philipps 18, Bretzel 15, Mittmann 11, Lanmüller 11, Pape 9, Ensminger 5, Möbus 4, Krimmer 2.