US-Coach Gregg Popovich sieht die australische Basketball-Nationalmannschaft als eine der stärksten bei der WM in China (31. August - 15. September) an.

„Sie sind eines der Teams, die das ganze Ding gewinnen können. Ohne Zweifel“, sagte der 70-Jährige laut der Nachrichtenagentur AP vor zwei Testspielen des US-Teams in Melbourne. „Ich sage das nicht, weil ich hier bin, sondern, weil es ein Fakt ist.“

Das deutsche Team ist bereits Richtung Asien gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in ihrer Generalprobe am 28. August in Jiangmen auf Australien. In der Vorrunde der WM spielt Deutschland gegen Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.

