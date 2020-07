Ismet Akpinar ist zurück in Ulm. Und der deutsche Basketball-Nationalspieler schwärmt in sozialen Netzwerken von den tollen Bedingungen zum Trainieren. „Hier ist alles vom Feinsten“, bestätigt der 25-Jährige in einem Selfie-Video. Allerdings sind die jüngsten Hoffnungen, Akpinar könnte dau...