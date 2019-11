Die Ulmer Basketballer haben im Eurocup in Patras von der Freiwurflinie den Sieg vergeben. Bei der 77:82-Niederlage in Griechenland trafen die Ratiopharm-Akteure lediglich 10 ihrer 20 Freiwürfe. Vor allem Zoran Dragic hatte dabei einen rabenschwarzen Tag erwischt, was sich schon früh in der Partie...