Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Die Ulmer Basketballer verstärken weiter ihren Kader: Der Amerikaner Grant Jerrett verstärkt das Team von Ratiopharm Ulm in der kommenden Saison.

Grant Alexander Jerrett heißt der neue Mann bei Ratiopharm Ulm. Der 26-jährige Amerikaner kommt aus Kalifornien (Costa Mesa) und erhält an der Donau einen Zweijahresvertrag. Der 2,08 Meter große Center spielte lediglich eine Saison für die renommierte University of Arizona und ist seit sechs Jahren Profi. In der NBA lief Jerrett für Oklahoma und Utah auf. Die letzte Saison verbrachte Jerrett in Japan und Bosnien.

Aufmerksam wurden die Ulmer Verantwortlichen auf den bulligen Riesen in Las Vegas. Trainer Jaka Lakovic beobachtete den Center bei einer Trainingseinheit genau und sagt: „Grant Jerrett ist ein Spieler, der für seine Größe hervorragend werfen kann und uns auch als Rebounder einiges geben wird.“ Sportdirektor Thorsten Leibenath, der den neuen Ulmer Center ebenfalls in Las Vegas kennenlernte, fügt hinzu: „Von seinen Anlagen her passt er hervorragend zum europäischen Basketball.”

Das könnte dich auch interessieren: