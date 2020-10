Grund die Köpfe in den Sand zu stecken, besteht bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm trotz der Niederlage zum Auftakt im BBL-Pokal nicht. In Weißenfels unterlagen die Ulmer Korbjäger von Trainer Jaka Lakovic im ersten Gruppenspiel gegen Brose Bamberg mit 65:74 (29:35). Dennoch best...