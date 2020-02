Im BBL-Heimspiel am Freitagabend hat Ratiopharm Ulm mit 98:103 gegen Braunschweig verloren.

Am Dienstag hatten die Ulmer bei der 106:22-Niederlage nach Verlängerung gegen Alba Berlin einen schlechten Start in die Partie hingelegt. Gegen Braunschweig wiederholte das Ratiopharm-Team den verschlafenen Auftakt. Angeführt von Top-Center Scott Eatherton legten die Löwen einen 11:0-Lauf hin. Die Probleme der Ulmer glichen denen der Alba-Partie: In der Defensive lief nichts zusammen, zudem wurdeen zu viele Offensivrebounds abgegeben.

