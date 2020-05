Zweimal hat Thomas Klepeisz den Ulmer Basketballern diese Saison wehgetan. Bei beiden Braunschweiger Siegen erzielte er je 16 Punkte. Im Rückspiel legte er zudem neun Assists auf, womit der Österreicher großen Anteil am ersten Sieg der Löwen in der Ratiopharm-Arena nach zuvor elf Niederlagen in...